Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και αναστάσιμης ελπίδας τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Αττικής, η Εξόδιος Ακολουθία της μακαριστής Καθηγουμένης, Μοναχής Φεβρωνίας. Στην Ακολουθία προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Πλήθος πιστών, κληρικοί και οι μοναχές της Αδελφότητας προσήλθαν στο Ησυχαστήριο για να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στη Γερόντισσα, η οποία αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στην διακονία του Θεού και της Εκκλησίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το πνευματικό της αποτύπωμα.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Όσιο Πορφύριο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ομιλία του πνευματικού της Αδελφότητας, π. Μεθοδίου Κρητικού, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθιά πνευματική αλλά και συγγενική σχέση που συνέδεε τη μακαριστή Γερόντισσα με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.

Όπως τόνισε ο π. Μεθόδιος, ο Άγιος περιέβαλε από νωρίς με στοργή τη μικρή τότε Ελένη, αναλαμβάνοντας προσωπικά τη φροντίδα, τη διατροφή και την υγεία της μέσα στις δύσκολες συνθήκες και την οικονομική άνδρεια της εποχής. Η Γερόντισσα μεγάλωσε δίπλα του, έζησε από κοντά τις στιγμές του και άκουσε πρώτη το όραμά του για την ίδρυση του Ησυχαστηρίου στο Μήλεσι.

Παράλληλα, ο π. Μεθόδιος μοιράστηκε μια συγκινητική συνομιλία της Γερόντισσας με τον Όσιο Πορφύριο λίγο πριν την κοίμησή του. Στην αγωνία της για το πώς θα πορευτούν χωρίς εκείνον, ο Άγιος την καθησύχασε με τα λόγια: «Εγώ όμως θα είμαι εδώ. Θα σε παρακολουθώ και θα σε φωτίζω» — μια υπόσχεση που αποτελούσε τον πνευματικό της φάρο μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ποια ήταν η μακαριστή Γερόντισσα Φεβρωνία

Η κατά κόσμον Ελένη Μεταξά γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1926 στον Άγιο Ιωάννη Καρυστίας Ευβοίας και ήταν κατά σάρκα ανιψιά του Αγίου Πορφυρίου.

5 Απριλίου 1990: Εκάρη Μεγαλόσχημη Μοναχή από τον ίδιο τον Όσιο Πορφύριο.

Εκάρη Μεγαλόσχημη Μοναχή από τον ίδιο τον Όσιο Πορφύριο. 22 Ιανουαρίου 1997: Εξελέγη Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Εξελέγη Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 26 Φεβρουαρίου 1997: Πραγματοποιήθηκε η ενθρόνισή της, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ως Ηγουμένη, εργάστηκε άοκνα για την ανέγερση, την αποπεράτωση και τη λειτουργία του Ησυχαστηρίου, κάνοντας πράξη το όραμα του Αγίου Γέροντα.

Η ανώτατη τιμητική διάκριση

Η σπουδαία προσφορά της είχε αναγνωριστεί επισήμως από την Εκκλησία. Στις 15 Ιουνίου 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την τίμησε ως κτιτόρισσα του Ιερού Ησυχαστηρίου με το μετάλλιο Β΄ Τάξεως επ’ ονόματι της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.