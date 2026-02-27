Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Πανέλλη
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη με παρουσίες από τον πολιτικό κόσμο.
Βαρύ είναι το πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, μιας επαγγελματία με μακρά και ουσιαστική πορεία στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη σε συνεργάτες και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της επαγγελματικά, καθώς η Αντιγόνη Πανέλλη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αφήνοντας πίσω της πλούσιο έργο και σημαντική παρακαταθήκη.
Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε λουλούδι στο γραφείο της εκλιπούσας, αποτίοντας τον δικό του φόρο τιμής.