Σε «κόκκινο» συναγερμό το Λος Άντζελες: Εκκενώνονται περιοχές υπό τον φόβο πλημμυρών

Η Βόρεια Καλιφόρνια βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις την Παραμονή των Χριστουγέννων με κίνδυνο πλημμυρών.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν καθ' όλη την εβδομάδα των εορτών με τα προβλήματα να είναι ήδη εμφανή καθώς στα διεθνή αεροδρόμια του Λος Άντζελες LAX και του Σαν Φρανσίσκο οι πτήσεις ακυρώνονται λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Σύμφωνα με το FoxNews, η πρώτη καταιγίδα προβλέπεται να χτυπήσει το Λος Άντζελες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Παραμονής Χριστουγέννων (Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου) με έντονες ριπές ανέμου.. Το Σαν Φρανσίσκο και το Σακραμέντο απειλούνται με ξαφνικές πλημμύρες Επιπέδου 2. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης FOX, αυτό το σύστημα καταιγίδων αναμένεται να ενταθεί καθώς θα πλησιάζει στην ξηρά, παράγοντας ριπές ανέμου έως και 132 χλμ/ώρα κατά μήκος της ακτής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για τον άνεμο σχεδόν σε ολόκληρη την ακτή της Καλιφόρνια έως και την Πέμπτη.

Southern California to "high risk" for excessive rainfall and flash flooding on Christmas Eve. The "high risk" area is just north of the city of Los Angeles and includes places like Burbank, Altadena, Glendale, San Bernardino, Santa Clarita, Thousand Oakshttps://t.co/o944H3RTV4 — 21 South News (@21SouthNews) December 24, 2025

Σπάνιος «υψηλός κίνδυνος» για το Λος Άντζελες

Ισχυρές βροχοπτώσεις κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 5 στη Νότια Καλιφόρνια ξεκινώντας από την Τετάρτη.

Στην περιοχή του Λος Άντζελες προβλέπεται υπερβολική βροχόπτωση με υψηλό κίνδυνο πλημμυρών την παραμονή των Χριστουγέννων.

Με σπάνιο κίνδυνο επιπέδου 4, ορισμένες περιοχές βόρεια του Λος Άντζελες, στη Σάντα Κλαρίτα και το Γκλέντεϊλ, θα μπορούσαν να δεχτούν βροχόπτωση σε λίγες μόνο ημέρες.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προγνώσεων του FOX, οι ρυθμοί βροχόπτωσης θα μπορούσαν να πλησιάσουν την ίντσα ανά ώρα, απειλώντας με κατολισθήσεις λάσπης περιοχές κοντά σε εγκαύματα από την καταστροφή των πυρκαγιών του Ιανουαρίου .



Έχει εκδοθεί προειδοποίηση εκκένωσης για περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από πυρκαγιές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση εκκένωσης για ροές συντριμμιών από τις 11 π.μ. της Πέμπτης έως τις 11 μ.μ. της Πέμπτης.