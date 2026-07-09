Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος της καταδίωξης στο Άργος - Κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του 20χρονου που δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά την καταδίωξη στο Άργος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, σε εκπομπή του Mega είπε, μεταξύ άλλων, πως «το παιδί, μετά τη σφαίρα που έφαγε, διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Άργους. Συνάδελφοι λένε πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στον λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν, σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Διεκομίσθη στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση». Όπως συμπλήρωσε, όμως, η επέμβαση αυτή «δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως θα περιμέναμε, νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική και χθες το απόγευμα έφυγε και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση». Παρόλ' αυτά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ο 20χρονος δεν είναι εγκεφαλικό νεκρός, όπως είχε διαρρεύσει εχθές: «Δεν είναι όμως εγκεφαλικά νεκρός, όπως λέγεται. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

Σε απολογία αύριο οι αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί που έριξαν τα πυρά τους στον 20χρονο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή (10/7). Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως οι πυροβολισμοί που έριξαν ήταν προειδοποιητικοί, με σκοπό τον εκφοβισμό και την ακινητοποίηση του 20χρονου.

Παρόλ' αυτά, σύμφωνα με την αυτοψία της αστυνομίας στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 13 κάλυκες, στοιχείο που δείχνει πως υπήρξε μεγάλο πλήθος πυροβολισμών εγείροντας ερωτήματα κατά πόσο ήταν απαραίτητος τέτοιος «ζήλος», όπως και κατά πόσο ήταν πράγματι προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Οι πρώτες απαντήσεις αναμένεται να έρθουν από τη βαλλιστική εξέταση που θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών που τραυμάτισαν τον 20χρονο ήταν σε ευθεία βολή ή εξοστρακίστηκαν.



Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Το περιστατικό με τον τραυματισμό του 20χρονου στο κεφάλι από τις σφαίρες των αστυνομικών έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης όσον αφορά τον τρόπο δράσης της αστυνομίας και την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τονίζει πως «Ο βαρύτατος τραυματισμός του εικοσάχρονου πολίτη στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, από τα όπλα αστυνομικών, αναδεικνύει για πολλοστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο. Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην άγρια Δύση. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα».

Αντίστοιχα, από την πλευρά της ΕΛΑΣ μέσω του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του κόμματος, Μαρίνο Σκανδάμη, υπογραμμίστηκε πως ο τραυματισμός του 20χρονου αποτελεί «συγκλονιστικό» γεγονός, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα μη λογοδοσίας» και ενισχύει μια αντίληψη χρήσης όπλων πέρα από τα αυστηρά προβλεπόμενα όρια.

Η Νέα Αριστερά επίσης με ανακοίνωσή της τονίζει πως: «Ο τραυματισμός του 20χρονου πολίτη στην Αργολίδα από σφαίρες αστυνομικών που τον καταδίωκαν, αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τα αποτελέσματα που επιφέρει η λογική των "πιστολέρο" της ΕΛ.ΑΣ. Δείχνει, δε, πως γεγονότα όπως η δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη το 2021 από αστυνομικούς που γάζωσαν το αυτοκίνητό του μετά από καταδίωξη, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Η ασφάλεια των πολιτών απειλείται όχι μόνο από την εγκληματικότητα, αλλά και από την έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας των αστυνομικών, που στελεχώνουν τις πιο κρίσιμες και επικίνδυνες μονάδες.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί η έρευνα που έχει διαταχθεί να γίνει σε βάθος, να είναι αντικειμενική και να διεξαχθεί με τη συμμετοχή ανεξάρτητων ερευνητών, που θα αναλύσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 20χρονος πολίτης κινδυνεύει να χάσει την ζωή του.

Ενώ και το ΜεΡΑ25 στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, σημειώνει πως «Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε να πληθαίνουν αντίστοιχα περιστατικά και αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία συνίσταται στην μεταφορά υπερεξουσιών στην ΕΛ.ΑΣ, την αναγωγή της σε σώμα ελέγχου κάθε πτυχής την κοινωνικής ζωής. (...) Όταν οι κρατικές δολοφονίες πληθαίνουν, είναι σαφές πως δεν πρόκειται για αμέλεια ή για μεμονωμένο περιστατικό. Η εκτέλεση όσων διαφεύγουν του ελέγχου, χωρίς κανένα άλλο ενοχοποιητικό στοιχείο είναι πλέον παγιωμένη πρακτική με την κάλυψη της κυβέρνησης. Σε αυτόν τον ιστό κρατικών-αστυνομικών δολοφονιών, οφείλουμε να δώσουμε σαφή απάντηση.(...)».