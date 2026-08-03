Σε κρίσιμη κατάσταση ο Ινφαντίνο - Ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για να κρατήσει τη θέση του

Τα «πάνω-κάτω» έχουν έρθει στην ομοσπονδία της FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, τον άνθρωπο που είχε εκείνη την ιδέα να πουλήσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να είναι στο «στόχατρο» για να χάσει τη θέση του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας επιδίωξε να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμώντας να συνομιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το δημοσίευμα μάλιστα να τονίζει πως ο Ινφαντίνο... ικετεύει τον Τραμπ για να σώσει τη θέση του. Ωστόσο, από την αμερικανική πλευρά διαψεύστηκε ότι υπήρχε προγραμματισμένη επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι γιατί ο ισχυρός άνδρας της FIFA, αρχίζει και νιώθει μόνος και αβοήθητος, σε μία ιδέα που τον πολεμάνε όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και θέλει ένα πρόσωπο που θα βγει να τον υποστηρίξει δημόσια.

Παράλληλα, οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είναι έτοιμες να ψηφίσουν υπέρ της απομάκρυνσής του, εφόσον αρνηθεί να αποχωρήσει από μόνος του. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια τέτοια διοικητική υπόθεση για να κινηθεί η διαδικασία αρκεί να υπερψηφίσουν την πρόταση οι 43 από τις 55 ομοσπονδίες.