Σε κρίσιμη κατάσταση ο παλαίμαχος παίκτης της ΑΕΚ στο μπάσκετ, Στέλιος Βασιλειάδης

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Δύσκολες είναι οι ώρες για έναν παίκτη της ΑΕΚ, που συμμετείχε στην ιστορική ομάδα του 1968, καθώς αντιμετωπίζει εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.

Η ΑΕΚ δίπλα του:

«Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.

Κουράγιο, Κύριε Στέλιο».