Σπορ ΑΕΚ Μπάσκετ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο παλαίμαχος παίκτης της ΑΕΚ στο μπάσκετ, Στέλιος Βασιλειάδης

Ένας παίκτης από τη γεννιά του 1968 της μπασκετικής ΑΕΚ, αντιμετωπίζει εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Δύσκολες είναι οι ώρες για έναν παίκτη της ΑΕΚ, που συμμετείχε στην ιστορική ομάδα του 1968, καθώς αντιμετωπίζει εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.

Η ΑΕΚ δίπλα του:

«Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.

Κουράγιο, Κύριε Στέλιο».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ ΑΕΚ Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader