Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο Μπολσονάρου - «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου», λέει ο γιος του

Ο Ζαϊχ Μπολσονάρου, πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από εισαγωγή του σε ιδιωτική κλινική στη Μπραζίλια λόγω βρογχοπνευμονίας. Η επιδείνωση της υγείας του σημειώθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, εκτίοντας ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος παρουσίασε έντονα συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη, γεγονός που επέβαλε την άμεση μεταφορά του στην κλινική DF Star. Το ιατρικό ανακοινωθέν, που κοινοποίησε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, μέσω Instagram, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο θεράπων ιατρός ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του Μπολσονάρου παραμένει κρίσιμη και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες. Προς το παρόν, οι γιατροί αποκλείουν το ενδεχόμενο νέας χειρουργικής επέμβασης, παρά τα προηγούμενα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, έχει ιστορικό πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων και επανειλημμένων νοσηλειών, κυρίως λόγω του τραυματισμού που υπέστη το 2018 από μαχαίρωμα στην κοιλιακή χώρα. Πρόσφατα, αντιμετώπιζε επαναλαμβανόμενες κρίσεις λόξιγκα και εμετούς, που οδήγησαν σε περαιτέρω χειρουργικές παρεμβάσεις.

Παρά τα αιτήματα των συνηγόρων του για κατ’ οίκον περιορισμό, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την πρόταση, διατηρώντας τον πρώην πρόεδρο υπό τη σημερινή κράτηση.

Ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, που προετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρία της Βραζιλίας στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου, κατήγγειλε ότι «παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου», εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.