Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος διεκομίσθη εσπευσμένως από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σοβαρότατες επιπλοκές, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή προκλήθηκε στο πλαίσιο παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενός σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης.

Οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από βαριά ιατρικά ζητήματα, όπως καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και έντονες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Παράλληλα, ο ασθενής παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία καθιστά αναγκαία τη χορήγηση οξυγόνου με τη μέθοδο high-flow.

