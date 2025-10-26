Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος με τα εγκαύματα από λάδι - Πιθανή η μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας παραμένει το 18 μηνών βρέφος που διακομίσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από τους γονείς του φέροντας σοβαρά εγκαύματα από λάδι στο σώμα του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τους γονείς του σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας σε πόλη της Θεσσαλίας και όπως ανέφεραν στις Αρχές, το πρωί του Σαββάτου το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι λόγω ατυχήματος με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλά και εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Αφού το μετέφεραν αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, κρίθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λάρισας. Οι γιατροί μάλιστα εξετάζουν μήπως γίνει νέα διακομιδή σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.