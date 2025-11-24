Σε κρίσιμο τρίμηνο εισέρχεται η κυβέρνηση: Παροχές, συσπείρωση και στοίχημα πολιτικής ανάταξης

Με την ευχάριστη έκπληξη της πίστωσης νωρίτερα και συγκεκριμένα σήμερα του μόνιμου πλέον βοηθήματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλους ευάλωτους συμπολίτες εγκαινιάζεται μία κρίσιμη περίοδος για το Μέγαρο Μαξίμου, που ελπίζει βάσιμα σε πολιτική ανάκαμψη, παρά τις αντικειμενικές δυσχέρειες της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, αλλά την εύλογη φθορά από την 6ετή διακυβέρνηση.

Την πρόωρη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω του εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο οποίος παρέπεμψε στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για το επόμενο κύμα θετικών οικονομικών μέτρων.

Εξάλλου, από τον Ιανουάριο εκατομμύρια φορολογούμενοι και συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τόσο από τη σημαντική μείωση της φορολογίας, όσο και από την κατάργηση του 50% της προσωπικής διαφοράς. Επίσης, η δέσμευση για έγκαιρη καταβολή της βασικής ενίσχυσης και των λοιπών κοινοτικών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους εκτιμάται ότι θα εκτονώσει ως ένα βαθμό τη δικαιολογημένη αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ρίχνοντας εκ εκ νέου γέφυρες σε ένα ακροατήριο, που τα τελευταία χρόνια ήταν προνομιακό για το κυβερνών κόμμα και αυτό παρά τη χθεσινή απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Χαμόγελα για τις εσωκομματικές κάλπες ενόψει Συνεδρίου

Την ίδια ώρα, στην Πειραιώς δεν έκρυβαν την ικανοποίηση τους για την υποδειγματική, όπως τη χαρακτήριζαν, διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών εν όψει του «γαλάζιου» τακτικού Συνεδρίου της επόμενης Άνοιξης. Κομματικές πηγές εξηγούσαν ότι παρά τη συνθετότητα του εγχειρήματος, καθώς εξελισσόταν παράλληλα τόσο η διά ζώσης όσο και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ενώ ουδείς εκ των εμπλεκομένων, ήτοι η κεντρική Νέα Δημοκρατία, οι υποψήφιοι, οι βουλευτές και οι Υπουργοί δεν παρέβησαν τις κόκκινες γραμμές.

«Οι Νεοδημοκράτες, που ανέμεναν υπομονετικά στην ουρά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μας έδειξαν πάλι το δρόμο» μονολογούσε αργά χθες βράδυ έμπειρο κομματικό στέλεχος. Έτερη κομματική πηγή σημείωνε, επίσης, πως η χθεσινή διαδικασία επιβεβαιώνει ότι το κυβερνών κόμμα έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια επανασυσπείρωσης, κάτι, που δεν αποτυπώνεται επαρκώς στις τωρινές δημοσκοπήσεις. Αφού είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα σε εκλογικό κέντρο στα Κάτω Πετράλωνα, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον αριθμό των 122.000 εγγεγραμμένων μελών, αλλά και στο σημαντικό βαθμό ανανέωσης του κομματικού προσωπικού. Στη δήλωση του, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε εμμέσως πλην σαφώς το κεντρικό προεκλογικό δίλημμα διαμηνύοντας ότι «η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων, αλλά και αυτή, που στηρίζει τη μεσαία τάξη».

Κομματικοί αξιωματούχοι έστρεφαν πλέον την προσοχή τους στα ντέρμπι σε επίπεδο ΔΕΕΠ του δεύτερου γύρου σε Α Αθήνας, Πάτρα, Εύβοια, Έβρο, Χαλκιδική, Αργολίδα και Ροδόπη μεταξύ άλλων.