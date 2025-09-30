Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21 - Ποιοι κινδυνεύουν με διακοπή πληρωμής

Ανοιχτή είναι ξανά από σήμερα, Τρίτη (30/9), στις 8 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού 2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα www.idika.gr ή opeka.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Τέλος στο επίδομα αν δεν ολοκληρωθεί η φοίτηση

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.για την υποβολή αιτήσεων.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα δικαιούνται Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Κοινή προϋπόθεση για όλους είναι η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 5 έτη – ενώ για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται διαμονή τουλάχιστον 12 ετών, αποδεικνυόμενη μέσω των φορολογικών δηλώσεων.