Σε λίγες ώρες η Νέα Υόρκη αναμένεται να γράψει ιστορία με την εκλογή Μαμντάνι

Στα 33 του χρόνια, ο Ζοχράν Μαμντάνι αποτελεί το νέο, απρόβλεπτο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της Νέας Υόρκης. Με καταγωγή από την Ουγκάντα και την Ινδία, γιος του διακεκριμένου ακαδημαϊκού Μαχμούντ Μαμντάνι και της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μίρα Νάιρ, ο Μαμντάνι αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά πολιτικών που αντλούν δύναμη από τη διαφορετικότητα και τη βάση των πολιτών.

Αν και δεν ανήκει στο κλασικό πολιτικό κατεστημένο, ο Μαμντάνι έγινε γνωστός το 2020, όταν εξελέγη μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης εκπροσωπώντας το Άστροφια του Κουίνς. Από τότε, ξεχώρισε για τον έντονο ακτιβισμό του υπέρ των ενοικιαστών, των εργαζομένων και των κοινοτήτων μεταναστών.

Ένα προφίλ διαφορετικό από τα συνηθισμένα

Ο Μαμντάνι γεννήθηκε το 1991 στην Καμπάλα της Ουγκάντας και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου αποφοίτησε από το διάσημο Bronx High School of Science. Σπούδασε Africana Studies στο Bowdoin College και πριν στραφεί στην πολιτική, εργάστηκε σε κοινωνικά προγράμματα κατά των εξώσεων.

Η πολιτική του ταυτότητα διαμορφώθηκε από το κίνημα του Bernie Sanders και τις αρχές της κοινωνικής ισότητας. Δηλώνει «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέλος των Democratic Socialists of America, και στηρίζεται κυρίως από νέους, εργαζομένους και προοδευτικούς ψηφοφόρους.

Οι προτάσεις

Η προεκλογική του ατζέντα επικεντρώνεται σε πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα: δωρεάν δημόσια μεταφορά με λεωφορεία σε όλη την πόλη, πάγωμα ενοικίων για κατοικίες με σταθερό καθεστώς, δημοτικά σούπερ μάρκετ για μείωση του κόστους ζωής, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια την ώρα έως το 2030. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «η πόλη της Νέας Υόρκης πρέπει να λειτουργεί για όλους, όχι μόνο για τους προνομιούχους».

Η άνοδός του προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι υποστηρικτές του τον βλέπουν ως φωνή κοινωνικής αλλαγής και ανανέωσης, ενώ οι επικριτές του τον κατηγορούν για έλλειψη εμπειρίας και υπερβολικά ριζοσπαστικές θέσεις. Ορισμένοι αντίπαλοι τον χαρακτηρίζουν «ιδεαλιστή χωρίς πρακτική γνώση της διαχείρισης μιας πόλης όπως η Νέα Υόρκη». Πολιτικοί αντίπαλοι, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη εκλογή του Μαμντάνι θα οδηγήσει σε «ιδεολογικό πείραμα» με αβέβαιο αποτέλεσμα, ενώ η υποψηφιότητα του Άντριου Κουόμο θεωρείται το βασικό αντίβαρο στη δυναμική του νεαρού πολιτικού.

Τι θα σημαίνει η εκλογή Μαμντάνι

Αν εκλεγεί, ο Ζοχράν Μαμντάνι θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Ινδο-Αμερικανός δήμαρχος στη μακρά ιστορία της Νέας Υόρκης. Για πολλούς, η εκλογή του θα αποτελέσει σημείο καμπής για την πολιτική αντιπροσώπευση των μειονοτήτων και των νέων προοδευτικών κινημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος, ωστόσο, αποφεύγει τις ταμπέλες και δηλώνει: «Δεν είμαι υποψήφιος για να σπάσω ρεκόρ ταυτότητας, αλλά για να αποδείξω ότι η Νέα Υόρκη μπορεί να κυβερνηθεί με δικαιοσύνη και όραμα». Η πορεία του Ζοχράν Μαμντάνι συμβολίζει τη σύγκρουση δύο κόσμων: του παλαιού, κεντρώου κατεστημένου και του νέου, προοδευτικού ρεύματος που διεκδικεί χώρο στην αμερικανική πολιτική.

Είτε κερδίσει είτε όχι, έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο — να γίνει σύμβολο μιας νέας πολιτικής εποχής για τη Νέα Υόρκη.