Σε mall για καφέ η ηγεσία των ΗΑΕ - «Δυνατή κίνηση χωρίς να πεις ούτε λέξη»

Μήνυμα καθησυχασμού και ένα αίσθημα ασφάλειας, σε μια περίοδο έντασης και αυξημένης επιφυλακής, θέλησαν να δώσουν στους πολίτες οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ενώ ήταν σε πλήρη εξέλιξη η αναχαίτιση ιρανικών drones, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας πήγαν στο πιο πολυσύχναστο σημείο του Ντουμπάι για να πιουν έναν καφέ και να φάνε ένα ελαφρύ γεύμα.

Επρόκειτο για τον πρόεδρο των Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, τον διάδοχο του Ντουμπάι, Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, καθώς και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ, που επισκέφθηκαν το Dubai Mall.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τους ανώτατους αξιωματούχους όχι απλώς να περιηγούνται στο εμπορικό κέντρο, αλλά να κάθονται και σε χώρο εστίασης, σε μια εικόνα απόλυτης κανονικότητας.

«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη. Δυνατή κίνηση» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο που συνόδευσε τα πλάνα, αποτυπώνοντας τον συμβολισμό της παρουσίας τους.