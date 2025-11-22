Σε μαθητικό πάρτι πήγαινε να τραγουδήσει ο γνωστός τράπερ όταν συνελήφθη για ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στην Κηφισιά, καθώς όπως αποδείχθηκε ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τράπερ και ο μάνατζέρ του, όταν πιάστηκαν με ναρκωτικά, και συγκεκριμένα ινδική κάνναβη, κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά που υπήρχε σε εξέλιξη και ένα μαθητικό πάρτι για να πραγματοποιήσει ζωντανή εμφάνιση.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, αλβανικής καταγωγής και δίπλα του βρισκόταν ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν για έλεγχο. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

Η ανάρτησή του στα social media

Ο τράπερ, με ανάρτησή του στα social media ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές» ενώ για την Live εμφάνισή του που ματαιώθηκε, ανέφερε ότι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.

Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.