Σε μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία: «Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ - Εθνικό πένθος στον Λίβανο

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (9/4) νέες οδηγίες για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας τα εμπορικά σκάφη να ακολουθούν εναλλακτικές πορείες πιο κοντά στις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η απόφαση ελήφθη λόγω πιθανής ύπαρξης ναρκών στα συνήθη δρομολόγια, που βρίσκονται πιο ανοιχτά στη θαλάσσια ζώνη. Οι νέες πορείες, όπως παρουσιάζονται σε χάρτες που δημοσιοποιήθηκαν από ιρανικής πλευράς, περνούν βόρεια και νότια του νησιού Λαράκ, εντός ή πολύ κοντά στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ανακοινώσει μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέεται με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας αμφισβητείται, καθώς η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διατηρεί δικαίωμα ελέγχου και επιβολής όρων στη διέλευση, ενώ αμερικανικές πηγές επιμένουν ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει πλήρως και χωρίς περιορισμούς.

Η σημασία του Ορμούζ για την παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει κρίσιμη, καθώς υπό κανονικές συνθήκες από το στενό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG. Παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχειρίας, η κίνηση πλοίων στην περιοχή δεν έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τους όρους διέλευσης συνεχίζει να πιέζει τις αγορές.

Τάνκερ αγκυροβολημένο στα Στενά του Ορμούζ / Φωτ.: Reuters

«Ανοησία» αν κάνετε πίσω, λέει ο Βανς

Το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή άφησε ανοιχτό, από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν από την Ουγγαρία. Με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ο Βανς ξεκαθάρισε ότι η ιρανική πλευρά καλείται τώρα να κάνει «το επόμενο βήμα», διαφορετικά, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «ανόητη» μια ενδεχόμενη απόφαση του Ιράν να αφήσει τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, σημειώνοντας: «Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή». Όπως πρόσθεσε, «πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βανς απέδωσε ευθέως στην ηγεσία της Τεχεράνης την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, αποφεύγοντας πάντως να επαναλάβει ευθέως την ακραία ρητορική Τραμπ περί «καταστροφής του πολιτισμού του Ιράν». Παράλληλα, συνέδεσε ξεκάθαρα την όποια προοπτική άρσης κυρώσεων και οικονομικής συνεργασίας με μια σαφή Ιρανική δέσμευση ότι θα σταματήσει «οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».

JD Vance:



If Iran wants to let this negotiation fall apart over Lebanon, which has nothing to do with them, that is ultimately their choice.



We think that would be dumb, but it’s their choice. pic.twitter.com/BJzAHeXd7D — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Εθνικό πένθος στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώθηκε δραματικά. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναουάφ Σαλάμ κήρυξε την 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τους μαζικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Τετάρτης, οι οποίοι, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, προκάλεσαν τουλάχιστον 254 νεκρούς και 837 τραυματίες. Σε νεότερους απολογισμούς που μετέδωσε το Reuters και άλλα διεθνή μέσα, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε περαιτέρω, με τις επιδρομές να χαρακτηρίζονται από τις πιο φονικές από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν αμάχους και ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση των πολιτικών και διπλωματικών μέσων της χώρας, προκειμένου να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση. Η Βηρυτός επιδιώκει πλέον μεγαλύτερη διεθνή πίεση ώστε ο Λίβανος να συμπεριληφθεί ρητά σε οποιαδήποτε συμφωνία αποκλιμάκωσης, καθώς η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη εκεχειρία με το Ιράν δεν καλύπτει το μέτωπο της Χεζμπολάχ.

Αντίποινα από Χεζμπολάχ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως απάντηση σε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Το σιιτικό κίνημα ανέφερε ότι στόχευσε την περιοχή Μανάρα μετά τα μεσάνυχτα, υποστηρίζοντας ότι είχε τηρήσει την εκεχειρία, σε αντίθεση —όπως λέει— με το Ισραήλ. Η νέα ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώνει ότι η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και ότι η περιφερειακή ανάφλεξη απέχει ακόμη από το να θεωρηθεί ελεγχόμενη.