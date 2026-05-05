Σε μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Ανεβαίνει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κρίση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου δέχεται ισχυρό πλήγμα μετά τα χθεσινά επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ και τις νέες επιθέσεις που καταγγέλλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κατάσταση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για κατάρρευση της ανακωχής και για νέα αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

Η νέα κλιμάκωση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ενεργοποιούν την επιχείρηση «Project Freedom» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία πλοίων παραμένει σχεδόν παγωμένη. Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη και αναχαίτισαν πυραύλους και drones που, κατά την Ουάσιγκτον, εκτοξεύτηκαν από ιρανικές δυνάμεις με στόχο να εμποδίσουν την επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο. Όπως μεταδίδει το Reuters, drone έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, προκαλώντας πυρκαγιά και τραυματίζοντας τρεις Ινδούς υπηκόους, χωρίς σοβαρά τραύματα. Το Άμπου Ντάμπι ανέφερε επίσης ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε απέναντι σε πυραύλους και drones που αποδόθηκαν στο Ιράν.

Η Τεχεράνη δεν ανέλαβε καθαρά την ευθύνη για τα πλήγματα στα Εμιράτα, όμως ιρανικά κρατικά μέσα κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για «στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό» στην περιοχή. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «τα γεγονότα στο Ορμούζ δείχνουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», καλώντας την Ουάσιγκτον να επιστρέψει στη διπλωματία.

NEW: Iranian military source denies attacking Fujairah oil facilities, blaming the fire on U.S. military actions aimed at forcing ship passage through the Strait of Hormuz, and urges Washington to stop “military adventurism.”



Source: IRIB — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

Από αμερικανικής πλευράς, η επιχείρηση στο Ορμούζ παρουσιάζεται ως αποστολή διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και προστασίας εμπορικών πλοίων. Το Reuters μετέδωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν το στενό, ενώ η CENTCOM υποστήριξε ότι η νέα θαλάσσια οδός που άνοιξε είναι ασφαλής. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, αμφισβήτησε τόσο το πέρασμα των πλοίων όσο και τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί καταστροφής ιρανικών σκαφών.

Ανεβαίνει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου

Η σημασία του Ορμούζ παραμένει κομβική για την παγκόσμια οικονομία. Από το στενό διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG, ενώ σύμφωνα με το AP περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στη ναυσιπλοΐα.

Οι επιθέσεις και η νέα στρατιωτική κινητοποίηση προκάλεσαν άμεση ανησυχία στις αγορές. Το Reuters ανέφερε ότι το Brent κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα συνεχιστεί, οι τιμές της ενέργειας μπορεί να κινηθούν ακόμα υψηλότερα.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει ασαφής. Παρότι γίνονται προσπάθειες μεσολάβησης, δεν έχει ανακοινωθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν. Η εκεχειρία συνεχίζει τυπικά να ισχύει, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η γραμμή ανάμεσα στην αποκλιμάκωση και στην επανέναρξη ευρύτερης σύγκρουσης γίνεται όλο και πιο λεπτή.