Σε μιλιταριστικούς ρυθμούς και η Γαλλία - Επανέρχεται η στρατιωτική θητεία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται σήμερα Πέμπτη (27/11) να ανακοινώσει την έναρξη ενός νέου προγράμματος εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες 18 ετών, ένα μέτρο που ουσιαστικά σηματοδοτεί την επιστροφή σε ένα μοντέλο καθολικής στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune de Dimanche, το νέο πρόγραμμα προβλέπει την εθελοντική κατάταξη 2.000 έως 3.000 νέων μέσα στο 2026, με τον στόχο να αυξηθεί ο αριθμός στους 50.000 συμμετέχοντες έως το 2035. Η διάρκεια της θητείας θα ανέρχεται σε δέκα μήνες, ενώ οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν σήμερα περίπου 200.000 επαγγελματίες στρατιωτικούς και 47.000 εφέδρους. Σημειώνεται πως η υποχρεωτική θητεία στη Γαλλία είχε καταργηθεί το 2001, με τους τελευταίους στρατεύσιμους να ολοκληρώνουν μια μειωμένη εξάμηνη υπηρεσία.

Σε σχετική ενημέρωση από το Ελιζέ, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί σήμερα, Πέμπτη, την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού προκειμένου να συναντήσει νέους που συμμετέχουν σε προγράμματα προετοιμασίας. Κατά την επίσκεψη, αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία «ενίσχυσης της εθνικής ετοιμότητας και του ηθικού της χώρας» απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες διεθνείς απειλές.