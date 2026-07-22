Σε μισή ώρα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής, με τις δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να καταφέρνουν να την κατασβέσουν μέσα σε περίπου μισή ώρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο της πυρκαγιάς, η οποία βρισκόταν σε διασπορά, γεγονός που καθιστούσε ακόμη πιο κρίσιμη την ταχύτητα της επέμβασης, καθώς η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

Συνεχής επιτήρηση από drone

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος μέσω drone, το οποίο διέθετε τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.