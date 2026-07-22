ΗΠΑ: Σε νέα φάση ο εμπορικός πόλεμος - Τι σημαίνει η εκ νέου επιβολή δασμών σε Μεξικό και Καναδά

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται μέσα στην εβδομάδα να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το καθεστώς των αμερικανικών δασμών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εμπορική της πολιτική.

Παράλληλα, αναμένεται να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Βόρειας Αμερικής, σε μια προσπάθεια να επανακαθορίσει τους όρους των εμπορικών σχέσεων της χώρας. Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται έπειτα από αρκετούς μήνες σχετικής σταθερότητας στο μέτωπο του διεθνούς εμπορίου.

Ωστόσο, αντί να μειώσει την αβεβαιότητα, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέο κύκλο ανησυχίας για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου οι κανόνες μπορεί να αλλάξουν εκ νέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος εξετάζει τρόπους ώστε οι δασμοί να στηρίζονται σε διαφορετική ή πιο ισχυρή νομική βάση, περιορίζοντας τον κίνδυνο δικαστικών προσφυγών που θα μπορούσαν να ανατρέψουν βασικά στοιχεία της εμπορικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες νομικές αμφισβητήσεις που έχουν δεχθεί ορισμένα από τα μέτρα της κυβέρνησης.

Νέες συμφωνίες με Καναδά και Μεξικό

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον αναμένεται να εντείνει τις συνομιλίες με τον Καναδά και το Μεξικό, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες ή τροποποιήσεις σε υφιστάμενες εμπορικές ρυθμίσεις.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δύο χώρες αποτελούν τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιαδήποτε αλλαγή στους δασμούς θα μπορούσε να επηρεάσει αλυσίδες εφοδιασμού, τη βιομηχανική παραγωγή και τις τιμές προϊόντων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει τους δασμούς όχι μόνο ως εργαλείο προστασίας της αμερικανικής παραγωγής, αλλά και ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η αλλαγή της νομικής αρχιτεκτονικής και η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να παρατείνουν την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τις διεθνείς αγορές τους επόμενους μήνες.