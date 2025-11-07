Σε οριακό σημείο η ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ -Ανεπαρκής ιατρική στελέχωση, πολλά τα προβλήματα

Την ανάγκη να στελεχωθεί άμεσα με το απαραίτητο προσωπικό η ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, η μοναδική που υπάρχει στην Κρήτη και μάλιστα δέχεται αεροδιακομιδές και από ολόκληρη τη νότια νησιωτική Ελλάδα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Διαβάστε τα σοβαρά προβλήματα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ