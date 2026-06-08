Σε πελάγη ευτυχίας Αργυρός - Νίκα: Γεννήθηκε το δεύτερο παιδί τους

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Το δεύτερο παιδί τους απέκτησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η γνωστή επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της. Μητέρα και νεογέννητο είναι καλά στην υγεία τους.

Μάλιστα, ανάρτηση για τη χαρμόσυνη είδηση έκανε ο γνωστός μαιευτήρας - γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος - ίσως γνωρίζοντας... κάτι παραπάνω για το όνομα του παιδιού - έγραψε χαρακτηριστικά «Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα»:

Το ζευγάρι περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, που ήρθε στον κόσμο πριν από ενάμιση χρόνο.

Πλέον, η οικογένειά τους μεγαλώνει με την άφιξη της νεογέννητης κόρης τους, γεγονός που πλημμυρίζει με ευτυχία το ζευγάρι.