Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για τις φωτιές σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ, την ώρα που οι φωτιές εξακολουθούν να καίνε τα πάντα στο διάβα τους στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.



Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος και του Ευπάλιου, στη Φωκίδα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επιχειρούν και παραμένουν σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τις δυνάμεις να ενισχύονται περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ανάλογα με την εξέλιξη του συμβάντος και τις επιχειρησιακές ανάγκες.



Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και τα δύο άτομα είναι καλά στην υγεία τους. Οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου επιχειρούν τρία ασθενοφόρα οχήματα, έτοιμα να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει.



Καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών και οι προληπτικές απομακρύνσεις πολιτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ΕΚΑΒ διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και προσαρμόζει διαρκώς την ανάπτυξη των δυνάμεών του στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο πεδίο.



Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει άμεσος συντονισμός και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε νέα ανάγκη που προκύπτει.



Το ΕΚΑΒ παραμένει σε διαρκή επιφυλακή, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την άμεση παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια.