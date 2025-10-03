Σε ποια φέτα γυρίζουν την πλάτη όλο και περισσότεροι Έλληνες - Ποια κερδίζει μερίδια

Εάν υπάρχει ένα τρόφιμο που δεν λείπει σχεδόν από κανένα ψυγείο στην Ελλάδα αυτό είναι η φέτα. Οι Έλληνες δαπανούμε κάτι πάνω από 250 εκατ. ευρώ (σ.σ. μόνο στα σούπερ μάρκετ) για να αγοράσουμε το αγαπημένο μας τυρί. Μάλιστα, παρά την αντίθετη πεποίθηση, οι πωλήσεις αυξάνονται παρά την παγίωση της τιμής πάνω από τα 10 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία από μετρήσεις, οι πωλήσεις φέτας σε όγκο το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 2,5% και σε αξία κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η διαφορά μεταξύ αξίας και όγκου οφείλεται κυρίως στο ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 η μέση τιμή του κιλού της φέτας διαμορφώθηκε στα 10,99 ευρώ φέτος τον Ιούνιο έναντι 11,24 που ήταν στο τέλος του 2024 και ακόμη πιο ψηλά στα 11,50 στα τέλη του 2023.

Η φέτα που κερδίζει μερίδια

Μέσα στα σούπερ μάρκετ οι δρόμοι που σου ανοίγονται εάν θέλεις να επιλέξεις φέτα είναι δύο: ή να κατευθυνθείς προς τον πάγκο των τυριών και να επιλέξεις χύμα ανάμεσα σε βαρελίσια και δοχείου ή να πας στο ψυγείο και να πάρεις μία τυποποιημένη συσκευασία. Η τελευταία είναι και αυτή που συντηρεί τα ανοδικά νούμερα στην συνολική αγορά της φέτας μέσα στα σούπερ μάρκετ καθώς η χύμα κινείται οριακά σε όγκο και πτωτικά σε αξία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 μπορεί η συνολική αγορά φέτας να έμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε αξία σε σχέση με το 2023 στα 259 εκατ. ευρώ, η χύμα εμφάνισε μείωση κατά -2,8% (179 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της) και η τυποποιημένη αυξήθηκε κατά 7,1% (79,7 εκατ. ευρώ). Η τάση συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2025 με την φέτα στον πάγκο να πέφτει κατά -1,9% και αυτή στο ράφι του ψυγείου να ανεβαίνει κατά 7,2%.

Αντίστοιχα στους όγκους η χύμα φέτα έχασε το 2024 μερίδιο στο σύνολο κατά -0,4% με την τυποποιημένη να τρέχει με διψήφια άνοδο (10,1%) ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της χύμα είχαν οριακή άνοδο (0,5%) και της τυποποιημένης σημαντική βελτίωση της τάξης του 8,1%.

Σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς πρόκειται για μία τάση που έχει εμφανιστεί εδώ και χρόνια και αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Κύριοι λόγοι είναι οι αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων. Πέρα από την στροφή αρκετών καταναλωτών σε τυποποιημένα προϊόντα για λόγους ευκολίας, υγιεινής και καλύτερης συντήρησης πλέον έχουμε μικρότερα νοικοκυριά που δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητας φέτας ή ανθρώπους με περιορισμένο εισόδημα που δεν θέλουν να έχουν εκπλήξεις στον πάγκο καθώς «βγήκε 200 γραμμάρια παραπάνω, να τα αφήσω;».

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω μικρότερων μεγεθών και κόστους τυποποίησης και μεταφοράς η μέση τιμή της συσκευασμένη φέτας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή στον πάγκο των τυριών. Συγκεκριμένα φέτος τον Ιούνιο η μέση τιμή της τυποποιημένης διαμορφώθηκε στα 12 ευρώ όταν η χύμα το ίδιο διάστημα ήταν στα 10,58 ευρώ.