Σε ποια περιοχή της Ελλάδας άναψαν τζάκια μέσα στον Αύγουστο - Στους 10 °C η θερμοκρασία

Την ώρα που η Στερεά Ελλάδα και τα περισσότερα νησιά πνίγονται στη ζέστη, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τις παραλίες να ασφυκτιούν από λουόμενους, στις Μηλιές Μετσόβου επικρατεί ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Εκεί, ο Αύγουστος μοιάζει να… ξέχασε να φτάσει. Το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες πέφτει στους 10 βαθμούς, θυμίζοντας φθινοπωρινές νύχτες, ενώ ακόμη και το μεσημέρι δεν ξεπερνά τους 22 βαθμούς.

Αυγουστιάτικες βραδιές με τζάκι

Οι κάτοικοι του ορεινού χωριού, που είναι συνηθισμένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, δεν περίμεναν να ανάψουν ξανά τζάκια στα μέσα του καλοκαιριού. Κι όμως, το βράδυ, η υγρασία και το τσουχτερό κρύο έκαναν αδύνατη τη βραδινή βόλτα χωρίς ζακέτα, και για πολλούς η φλόγα στο τζάκι ήταν η πιο γλυκιά παρέα.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί έναν σχεδόν σουρεαλιστικό διχασμό στην ελληνική πραγματικότητα: λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, τα νησιά και οι παραλιακές περιοχές ζουν μέρες καύσωνα, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να αναζητούν καταφύγιο στη θάλασσα. Την ίδια στιγμή, στο Μέτσοβο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζεστό τσάι, χοντρά ριχτάρια και πρωινό δίπλα στη φωτιά.

Η εξήγηση των μετεωρολόγων

Η διαφορά θερμοκρασίας οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο και στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι η ψυχρή αέρια μάζα που επηρέασε τα βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας, σε συνδυασμό με τη νηνεμία, έριξε τον υδράργυρο σε τιμές ασυνήθιστες για την εποχή.



Έτσι, ενώ οι περισσότεροι μιλούν για τον φετινό Αύγουστο ως «καυτό», οι Μηλιές Μετσόβου κρατούν τη δική τους μικρή «χειμωνιάτικη όαση», μια σπάνια και γοητευτική αντίθεση που κάνει την Ελλάδα να μοιάζει με χώρα πολλών εποχών… ταυτόχρονα.