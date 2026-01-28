Σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι περισσότεροι φοιτητές δουλεύουν ενώ σπουδάζουν και γιατί;

Η εργασία παράλληλα με τις σπουδές δεν αποτελεί τον κανόνα για τους περισσότερους φοιτητές στην ΕΕ. Ωστόσο, η οικονομική κρίση και η επαγγελματική φιλοδοξία μπορεί να παρακινήσουν ορισμένους να το πράξουν.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις νέους Ευρωπαίους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών εργάζονται και παρακολουθούν τα μαθήματά τους ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές / φοιτητές που απασχολούνταν παράλληλα με τις σπουδές τους καταγράφηκαν στην Ολλανδία (74,3%), τη Δανία (56,4%) και τη Γερμανία (45,8%).

Αντιθέτως, η Ρουμανία (2,4%), η Ελλάδα (6%) και η Κροατία (6,4%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της Ένωσης.

Η απόφαση των φοιτητών να επιλέξουν αμειβόμενη εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους επηρεάζεται από τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, μια ολλανδική μελέτη ισχυρίστηκε ότι η αύξηση της αμειβόμενης εργασίας για τους φοιτητές συσχετίστηκε με την ανάπτυξη των ευέλικτων πρακτικών απασχόλησης.

Παρ 'όλα αυτά, η πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων δεν επιλέγει αυτή τη μέθοδο, με περισσότερους από 7 στους 10 νέους να παραμένουν εκτός εργατικού δυναμικού ενώ πηγαίνουν στις Σχολές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα πάντα με την Eurostat. Εν τω μεταξύ, το 3,2% δήλωσαν άνεργοι αλλά αναζητούσαν ενεργά εργασία.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων νέων στην επίσημη εκπαίδευση καταγράφηκαν στη Σουηδία (14,1%), τη Φινλανδία (10%) και τη Δανία (9,6%).

Από την άλλη, στη Ρουμανία (0,6%), την Κροατία, την Τσεχία και την Ουγγαρία (0,8% αμφότερες), λιγότερο από το 1% των νέων αναζητούσαν γενικότερα εργασία.

Γιατί υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Σύμφωνα πάντα με η Eurostat, μεταξύ των γυναικών ηλικίας 15 έως 19 ετών, το 74,4% ήταν εκτός αγοράς εργασίας, σε σύγκριση με το 70,4% των ανδρών της ίδιας ηλικίας.

Καθώς μεγαλώνουν και φτάνουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 20 και 24 ετών, το ποσοστό εκτός εργατικού δυναμικού μειώνεται στο 30,9% για τις γυναίκες και στο 24,8% για τους άνδρες. Αυτό, όπως δείχνει η έρευνα, υποδηλώνει μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό των νέων που απασχολούνταν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ήταν 19,6% για τις γυναίκες και 17% για τους άνδρες.

Επιπλέον, μεταξύ των νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών, η απασχόληση έφτασε το 62% για τις γυναίκες και το 71,9% για τους άνδρες. Εδώ, το ποσοστό των γυναικών εκτός εργατικού δυναμικού και εκτός επίσημης εκπαίδευσης (16,2%) ήταν υψηλότερο από αυτό των ανδρών (6,9%). Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι προτιμούν να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων τους.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες τείνουν να εγγράφονται στην επίσημη εκπαίδευση από τους άνδρες. Ωστόσο, όταν δεν σπουδάζουν, είναι λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν ή να αναζητήσουν εργασία, όπως αντικατοπτρίζεται στα χαμηλότερα και υψηλότερα επίπεδα αεργίας σε σύγκριση με τους άνδρες.

Γιατί το επιλέγουν οι φοιτητές

Ο κύριος λόγος για να εργαστεί κανείς παράλληλα με τις σπουδές του είναι οι οικονομικές ανησυχίες, αλλά οι ειδικοί τονίζουν ότι τα κίνητρα των φοιτητών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την καταγωγή τους και τον τομέα στον οποίο απασχολούνται.

«Κάποιοι φοιτητές παρακινούνται κυρίως από οικονομικούς παράγοντες, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν την απασχόληση ή την άμισθη πρακτική άσκηση για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να βελτιώσουν την ικανότητά τους», δήλωσε στο Europe in Motion η Madeline Nightingale, επικεφαλής ερευνήτρια στον μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό RAND Europe, σύμφωνα με το Euronews.

Ενώ η οικονομική αναγκαιότητα «πιθανώς να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης των φοιτητών, η τελευταία είναι πιο συχνή σε ορισμένους τομείς, όπως η νομική, τα χρηματοοικονομικά και οι δημιουργικές βιομηχανίες», αποκαλύπτει η Nightingale.

«Αυτό είναι επίσης πιθανό να ποικίλλει ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, καθώς για ορισμένους φοιτητές, η αμειβόμενη εργασία αποτελεί οικονομική αναγκαιότητα», προσέθεσε.