Σε ποιες περιοχές της Πάτρας κρίθηκε ακατάλληλο προς πόση το νερό

Οι πρόσφατες καταστροφικές φωτιές στην Πάτρα έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης, καθώς υπάρχουν περιοχές στις οποίες το νερό εξακολουθεί να είναι ακατάλληλο προς πόση.

Συγκεκριμένα, το νερό σε Βουντένη και Άνω Συχαινά, κρίθηκε ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ.

«Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει, με βάση το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους κατοίκους των Άνω Συχαινών και της Βούντενης ότι μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό στις περιοχές αυτές να περιορίζεται για οικιακή χρήση (μπάνιο, πλύσιμο συσκευών κ.λπ), και όχι για πόση.



Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει τους ελέγχους και σας ενημερώνει άμεσα για κάθε εξέλιξη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το thebest.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρασμα της καταστροφικής φωτιάς, οι κάτοικοι της Πάτρας που βρέθηκαν στο πύρινο μέτωπο ή κοντά σε αυτό, έμειναν για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες χωρίς νερό.

Στην Αρόη και τα Συχαινά, οι βρύσες δεν έβγαζαν ούτε σταγόνα και παντού σχηματίζονταν ουρές, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να προμηθευτούν πόσιμο νερό.

Συνωστισμός επικράτησε και σε σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ της περιοχής, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό, προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους.