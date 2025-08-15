Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη κοστίζει 22€ και ο μπακλαβάς 19€-TikToker έχει την απάντηση

Την ώρα που η χωριάτικη στα ελληνικά νησιά παίζει στα… χρηματιστηριακά επίπεδα του Nasdaq, ένας TikToker στο Μαϊάμι κατάφερε να κάνει το δικό του οικονομικό θαύμα. Ο Mister Lewis, γνωστός για τις γευστικές του βόλτες, κάθισε στο «Estiatorio Milos» στο Μαϊάμι και παρήγγειλε ελληνικά και μεσογειακά πιάτα που, όπως αποδείχθηκε, ήταν φτιαγμένα μάλλον από… χρυσό, πλατίνα και λίγο όνειρο.

Λογαριασμός μαμούθ για ελληνικά πιάτα

Λογαριασμός; 469,35 δολάρια. Για την ακρίβεια, τόσο κοστίζει να ταΐσεις μια εξαμελή οικογένεια στην Ελλάδα για μέρες ή να πάρεις business class εισιτήριο για Σαντορίνη. Στο τραπέζι προσγειώθηκαν: ελληνική σαλάτα 24 δολάρια , φασόλια που μάλλον είχαν υπογράψει συμβόλαιο με τον Dior 52 δολάρια, κολοκυθάκια τηγανητά 21 δολάρια, ένα λαβράκι που μάλλον έκανε κρουαζιέρα πριν πιαστεί 210 δολάρια και μπακλαβάς πολυτελείας 20 δολάρια.





Στο TikTok, τα σχόλια έπεσαν βροχή. «In greek we say ‘Se piasane Amerikanaki’» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος Έλληνας σχολίασε ότι οι τιμές αυτές, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πιο εξωφρενικές κι από το να πληρώνεις διόδια στην Εθνική και να σε περιμένει… λακκούβα στην άκρη.