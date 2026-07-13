Σε Πολάκη, Παππά και Δούρου τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ - «Να μην ψηφίσουν αρχηγό όσοι πάνε στην ΕΛΑΣ»

Στα χέρια της «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ (Δούρου, Παππάς, Πολάκης) πέρασαν τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου.

Η φορτισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που σημαδεύτηκε από τις ομαδικές παραιτήσεις στελεχών του κόμματος, «σφράγισε» τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτο και επαναβεβαίωσε την απόφαση που στήριξε εξ' αρχής ο Παύλος Πολάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, θα έχει το δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές απέναντι στη «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα στον οποίο γίνεται έμμεση αναφορά με την επίκληση της περιόδου 2015-2019.

Ο κ. Πολάκης μετά από τη συνεδρίαση αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα του κόμματος μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, καλώντας μάλιστα όλους όσοι έχουν αποφασίσει να κινηθούν προς τη «Συμπαράταξη» να μην ψηφίσουν για τον νέο πρόεδρο.

«Με όσους θέλουν και όσους μπορούν...»

«Θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν να χτίσουμε μια ανατγωνιστική αριστερή προοδευτική συμμαχία » δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς προσθέτοντας ότι «οι ιδέες και το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτά που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

H απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.