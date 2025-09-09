Σε πολιτική δίνη η Γαλλία - Ο Μακρόν αναζητά για 5η φορά πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η Γαλλία βυθίζεται ξανά στη δίνη μιας πολιτικής κρίσης με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια. Ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού, που είχε αναλάβει την πρωθυπουργία πριν από μόλις εννέα μήνες από τον Μπαρνιέ (ενώ είχαν προηγηθεί οι σύντομες θητείες των Ατάλ και Μπορν), σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Τρίτης (9/9) καθώς η κυβέρνησή του κατέρρευσε ύστερα από την ψηφοφορία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Δευτέρας (8/9).

Ο Μπαϊρού είχε ζητήσει απροσδόκητα ψήφο εμπιστοσύνης, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τη στρατηγική του με στόχο τη μείωση του ελλείμματος - που ανέρχεται στο 5,8% του γαλλικού ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ - και του δημόσιου χρέους (114% του ΑΕΠ). Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποστήριξαν τις σχεδιαζόμενες περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους.

«Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας για μια κυβέρνηση-φάντασμα», δήλωσε η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, πιέζοντας για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής. «Είναι μια ημέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους, ανακούφισης για την αποχώρησή σας», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής της Κ.Ο. της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης

Η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης βυθίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε ένα τέλμα αδύναμης ανάπτυξης, υψηλών δανειακών επιτοκίων και ενός χρέους που γίνεται ένα από τα βαρύτερα της Ευρώπης. Οι πληρωμές του γαλλικού χρέους αναμένεται να φτάσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029 - από 59 δισεκατομμύρια το 2024 - και θα γίνουν η μεγαλύτερη μεμονωμένη δαπάνη του προϋπολογισμού αν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί ή η μείωση του ελλείμματος χαλαρώσει, προειδοποίησε νωρίτερα φέτος το Ελεγκτικό Συνέδριο (Cour des Comptes).

Εν τω μεταξύ, τα σχέδια της Γερμανίας να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά από χρόνια συγκράτησης αφήνουν επίσης τη Γαλλία σε μια όχι και τόσο κολακευτική θέση. «Η κατάσταση βελτιώνεται παντού εκτός από τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει κάπως το ασχημόπαπο», δήλωσε ο οικονομολόγος της Oxford Economics, Λέο Μπαρινκού. Με τη διαρκώς αργή ανάπτυξη και το τεράστιο χρέος, η Ιταλία ήταν για πολύ καιρό το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά «τώρα η Γαλλία γίνεται ξεκάθαρα αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η απόρριψη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού σε ψήφο δυσπιστίας συνέτριψε κάθε ελπίδα για σοβαρή πρόοδο το επόμενο έτος στο γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα - το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέτρεψαν τον έμπειρο κεντρώο πολιτικό λόγω των σχεδίων του για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (52 δισεκατομμύρια δολάρια), οι οποίες τώρα αναπόφευκτα θα διαφοροποιηθούν από όποιον ορίσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ως διάδοχό του.

Έρχονται αυξήσεις φόρων

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ παραδέχτηκε ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του 2026 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, θα είναι λιγότερο φιλόδοξη από τον Μπαϊρού, ο οποίος ήταν πάντα υπέρ της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού είναι επίσης πιθανό να βασιστεί περισσότερο στις αυξήσεις φόρων παρά στις περικοπές δαπανών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, με τους Σοσιαλιστές - από τις τάξεις των οποίων θα μπορούσε να προέρχεται ο επόμενος πρωθυπουργός - να ζητούν αύξηση φόρων ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στους υπερ-πλούσιους. Όμως οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να δυσαρεστηθούν από τις αυξήσεις φόρων, ειδικά από ευρύτερα μέτρα, φοβούμενες ότι μπορεί να «πνίξουν» την ανάπτυξη - κάτι που ήδη αποτελεί ανησυχία στη Βρετανία.

Ποιος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Μπαϊρού

Αν και ο Μακρόν είχε δύο εβδομάδες για να προετοιμαστεί για την πτώση της κυβέρνησης, μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού τον Αύγουστο ότι θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης για τα αντιδημοφιλή δημοσιονομικά του σχέδια, δεν έχει αναδειχθεί κανένας σαφής υποψήφιος για τη διαδοχή του.

Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας ορισμένα ονόματα. Ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα ήταν μια πιθανότητα. Ο 57χρονος έχει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση. Δύο άλλες πιθανότητες από την αριστερά είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο βετεράνος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος είναι επί του παρόντος επικεφαλής του Cour des Comptes.

Αν ο Μακρόν αποφασίσει να παραμείνει στο κέντρο και τη δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα είναι πιθανώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, 39 ετών, ο σημερινός υπουργός Άμυνας, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος Renaissance του Μακρόν και λέγεται ότι είναι κοντά στον πρόεδρο. Μια άλλη συντηρητική προσωπικότητα της οποίας το όνομα έχει αναφερθεί είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας, Κατρίν Βωτρέν. Δύο άλλες πιθανότητες από το εσωτερικό της κυβέρνησης είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιώ, ο οποίος ηγείται πλέον των Ρεπουμπλικάνων, και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν.