Σε πολιτική σκοπιμότητα αποδίδει ο Λευκός Οίκος το «όχι» στον Τράμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Με αιχμές κατά της επιτροπής που δίνει το Νόμπελ Ειρήνης απαντά ο Λευκός Οίκος λέγοντας ότι προτιμούν τα πολιτικά παιχνίδια και όχι την ειρήνη.

Μεγάλη δυσαρέσκεια επικρατεί στην Ουάσιγκτον για τον αποκλεισμό του Αμερικανού προέδρου από το εν λόγω βραβείο με τον ίδιο να λέει ότι έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και ότι θα έπρεπε να είναι ο αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης.

Μάλιστα, πολιτικοί αναλυτές στις ΗΠΑ, υπογραμμίζουν ότι ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ισραήλ ήταν και η μεγάλη επιθυμία του να πάρει το Νόμπελ ειρήνης. Και όλα αυτά καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί την Κυριακή στην Μέση Ανατολή.

Πρώτα πάει στην Αίγυπτο για να παραστεί στην τελετή της υπογραφής της συμφωνίας ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Ισραήλ όπου θα μιλήσει στο Ισραηλινό κοινοβούλιο ενώ επιθυμεί να συναντηθεί και με τους ομήρους μετά την απελευθέρωση τους.

Εμμονή το βραβείο

Το Νόμπελ ειρήνης φαίνεται να του έχει γίνει εμμονή. Μπορεί μεν να έχει χαθεί η προθεσμία για τις υποψηφιότητες των βραβείων του 2024, εκείνος όμως ελπίζει ότι οι Νορβηγοί που απονέμουν τα εν λόγω βραβεία θα κάνουν μια εξαίρεση για τον ίδιο. Άλλωστε, ο Τραμπ έχει μάθει μόνο να κερδίζει, συνεπώς δεν μπορεί να «καταπιεί» το γεγονός ότι το 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα μόλις 8 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας του έγινε αποδέκτης του Νόμπελ ειρήνης.

Στο πλευρό του τραμπ και ο Νετανιάχου

Στήριξη στον αμερικανό πρόεδρο παρείχε και ο πρωθυπουργός του κράτους του Ισραήλ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την ενόχλησή του για την απόφαση της Επιτροπής της Ακαδημίας Νόμπελ τονίζοντας σε ανάρτησή του στην Πλατφόρμα Χ/Twitter ότι «η επιτροπή Νόμπελ απλά μιλάει για ειρήνη - ο πρόεδρος τραμπ φέρνει την ειρήνη και αυτό τα λέει όλα. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».