Σε πορεία ανοιχτής σύγκρουσης ΗΠΑ και ΕΕ - Τραμπ: «Η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με επικριτικές δηλώσεις για την πορεία της Ευρώπης, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον, ενός κειμένου με έντονη εθνικιστική χροιά που στρέφεται κατά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ελευθερία της έκφρασης.

«Η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ», ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ενίσχυση των Αμερικανών αγροτών. «Η Ευρώπη παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις — είναι πολύ κακές, πολύ κακές για τον λαό. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο», σημείωσε, αφήνοντας ωστόσο αδιευκρίνιστο σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, αφορμή για την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου αποτέλεσε ερώτηση σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «βρομερή», ενώ ο Μασκ, από τη δική του πλευρά, έφτασε στο σημείο να ζητήσει «την κατάργηση της ΕΕ».

Επίθεση Ουάσιγκτον σε Βρυξέλλες

Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που παρουσίασε η αμερικανική κυβέρνηση την Παρασκευή περιγράφει την Ευρώπη ως ήπειρο που κινδυνεύει με «πολιτισμική διαγραφή» εξαιτίας της «μαζικής μετανάστευσης». Το έγγραφο προειδοποιεί ότι, εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, «η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα».

Το κείμενο επιτίθεται συνολικά στις πολιτικές της ΕΕ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για μέτρα που «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την εθνική κυριαρχία», για «μεταναστευτικές πρακτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο», για «καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης» και για «απώλεια εθνικής ταυτότητας», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη μείωση των γεννήσεων.

Οι δηλώσεις και το νέο αμερικανικό δόγμα επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με αναλυτές, υιοθετεί πλέον ανοιχτά μια πολιτική προσέγγισης με συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, την ώρα που η προσέγγιση του Λευκού Οίκου με τη Μόσχα συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες στα ευρωπαϊκά επιτελεία.