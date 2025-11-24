Σε ποσό ρεκόρ πωλήθηκε το χρυσό ρολόι 18 καρατίων που ανήκε σε πλούσιο επιβάτη του Τιτανικού

Για 1,78 εκατομμύρια λίρες, το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για αναμνηστικά του Τιτανικού, πωλήθηκε το ρολόι τσέπης που ανήκε στον 67χρονο Isidor Straus. Το ρολόι – ένα χαραγμένο Jules Jurgensen 18 καρατίων – του δόθηκε ως δώρο για τα 43α γενέθλιά του το 1888.

Το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης ενός αντικειμένου σχετικού με τον Τιτανικό ήταν πέρυσι, όταν ένα διαφορετικό χρυσό ρολόι τσέπης, το οποίο είχε δοθεί ως δώρο στον καπετάνιο ενός πλοίου που έσωσε περισσότερους από 700 επιβάτες από το υπερωκεάνιο, πωλήθηκε για 1,56 εκατομμύρια λίρες.



Ο Straus γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Otterberg της Βαυαρίας το 1845 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του το 1854. Εκεί ο Straus έγινε διάσημος, ως συνέταιρος στο πολυκατάστημα Macy's της Νέας Υόρκης. Ο Straus και η σύζυγός του, Ida, ήταν δύο από τους περισσότερους από 1.500 επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους όταν ο Τιτανικός βυθίστηκε το 1912 και δύο από τους λίγους επιβάτες πρώτης θέσης που πέθαναν στην τραγωδία.



Όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, το ζευγάρι φέρεται να κατευθύνθηκε προς τις σωσίβιες λέμβους, όπου τους προσφέρθηκαν θέσεις λόγω της ηλικίας τους, αλλά ο Straus αρνήθηκε να πάρει θέση πριν από άλλους άνδρες. Η Ida αρνήθηκε να τον αφήσει και τους είδαν για τελευταία φορά ζωντανούς να κάθονται σε ξαπλώστρες, περιμένοντας το αναπόφευκτο... ο ένας δίπλα στον άλλο.

Isidor και Ida Straus/Wikimedia Commons

Το ζευγάρι απεικονίστηκε στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός» του 1997, όπου εμφανίζονται ξαπλωμένοι στο κρεβάτι τους σε τρυφερή αγκαλιά, ενώ η καμπίνα τους γεμίζει με νερό. Το ρολόι του Straus ανακτήθηκε αργότερα από τα συντρίμμια και επιστράφηκε στην οικογένεια.

Ήταν ένα από τα πολλά αντικείμενα που σχετίζονται με τον Τιτανικό και που πωλήθηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son στο Ντέβιζες του Γουίλτσερ. Άλλα αντικείμενα που δόθηκαν ήταν μια επιστολή που έγραψε η Ida Straus σε επιστολόχαρτο του Τιτανικού, η οποία πωλήθηκε για 100.000 λίρες, ένας κατάλογος επιβατών του Τιτανικού, ο οποίος αγοράστηκε για 104.000 λίρες και ένα χρυσό μετάλλιο που απονεμήθηκε στο πλήρωμα του RMS Carpathia από τους διασωθέντες επιζώντες, το οποίο πωλήθηκε για 86.000 λίρες.



Το συνολικό ποσό της δημοπρασίας των αναμνηστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον Τιτανικό έφτασε τα 3 εκατομμύρια λίρες.

