Θρίλερ στην Αθήνα: Σε ψυχιατρείο είχε νοσηλευθεί ο ρακοσυλλέκτης - Η διαδρομή από ΕΦΚΑ ως Εφετείο

Άτομο, το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική δομή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, είναι ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που εισέβαλε ένοπλος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και κατόπιν στο κτήριο του Εφετείου επί της οδού Λουκάρεως και τραυμάτισε 5 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH από αστυνομικές πηγές, σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, στις 10:31, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού pic.twitter.com/qbYuFgG5uh — Flash.gr (@flashgrofficial) April 28, 2026

Εντός δύο (2) λεπτών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία υπάλληλο, με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ), έως την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Όπως ανέφεραν τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και είχε απομακρυνθεί πεζός. Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ).

Οι πυροβολισμοί στο Εφετείο

Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, με την ένδειξη ότι το άτομο είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο, ενώ είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων (4) γυναικών υπαλλήλων.

Στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα. Ο δράστης φέρεται και από αυτό το σημείο να απομακρύνθηκε πεζός.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, κατά την αρχική ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, η πληροφορία ήταν ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία των περιστατικών. Περαιτέρω, κατά τον χρόνο που βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Πρωτοδικείο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.