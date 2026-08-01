Δραματικές ώρες με τις μεγάλες φωτιές σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα - «Όλα γύρω μας είναι στάχτη»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Τα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με κατοίκους να απομακρύνονται προληπτικά ή υποχρεωτικά από οικισμούς, ενώ οι φλόγες έχουν απειλήσει σπίτια και περιουσίες.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη φωτιά που μαίνεται στη Βοιωτία είναι τεράστια καθώς στο πεδίο επιχειρούν συνολικά περίπου 500 πυροσβέστες, 135 οχήματα, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και μεταξύ αυτών βρίσκονται και πυροσβέστες με οχήματα από Ρουμανία (23 άτομα) και Γαλλία (επιπλέον 23 άτομα).

Πυκνοί καπνοί «κρύβουν» τον ουρανό στον δρόμο Βιλίων - Πόρτο Γερμενού pic.twitter.com/TqMC14PkYA — Flash.gr (@flashgrofficial) August 1, 2026

Δραματικές ώρες στο Πόρτο Γερμενό - Η φωτιά αποκτά χαρακτηριστικά MegaFire

Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο μέτωπο.

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση και την επιχειρησιακή δράση.

Η φωτιά απειλεί τις περιοχές Αγία Παρασκευή και Μύτικα, ενώ με τη μικρή ύφεση των ανέμων τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν και πάλι ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δημήτρη Παγώνη, τα σπίτια που έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές εκτιμάται ότι είναι πάνω από 100.

Παράλληλα, δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ εντολές απομάκρυνσης έχουν δοθεί για τους κατοίκους των οικισμών Αγία Παρασκευή, Μύτικας, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος.

«Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε - Όλα γύρω μας είναι στάχτη»

Την απόλυτη καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις περιουσίες τους και το φυσικό τοπίο να έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Όπως περιγράφουν, η κατοικία τους σώθηκε την τελευταία στιγμή, όμως η καταστροφή γύρω τους είναι τεράστια.

«Γύρω μας όλα είναι καμένα. Τα δάση, τα ελαιόδεντρα, όλα έχουν γίνει στάχτη», αναφέρουν, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισαν. Όπως λένε, στον οικισμό «Άσπρα Σπίτια» το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών έχει καταστραφεί.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ανθρώπους που έχασαν τους κόπους μιας ζωής, ενώ περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, με τους ισχυρούς ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, σε κάποια σημεία οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τις αναζωπυρώσεις. «Μπροστά στο σπίτι μου είχε αναζωπυρώσεις και τις σβήναμε εμείς», λένε χαρακτηριστικά.

«Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε όλο. Ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής καταστράφηκε», καταλήγουν, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, από την περιοχή Ψάθα, στο ρεύμα προς Βίλια.

Στην οδό Αγίου Γεωργίου, από την επαρχιακή οδό Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό ΤΙΤΑΝ.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, από το ύψος της οδού Πεύκων, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος, στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, στο ρεύμα προς Κρύο Πηγάδι.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Μάχη με τις φλόγες και στη Φωκίδα - Συνεχόμενα 112 για εκκένωση

Την ίδια ώρα, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Φωκίδα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα συνεχίζει να καίει.

Μάλιστα, οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές σπιτιών, προκαλώντας αγωνία στους κατοίκους που βλέπουν τις περιουσίες τους να απειλούνται.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Πευκάκι και Ευπάλιο, οι οποίοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Ναύπακτο.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ, καθώς οι φωτιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Φωκίδα και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Στην περιοχή του Σκαλώματος και του Ευπαλίου επιχειρούν και παραμένουν σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι δυνάμεις μπορούν να ενισχυθούν ανάλογα με την εξέλιξη των πυρκαγιών και τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από το Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.

Και τα δύο άτομα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές έγιναν αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές.

59 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Η δύσκολη εικόνα συμπληρώνεται από τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Από αυτές, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.