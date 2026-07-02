Σε πύρινο κλοιό η νότια Γαλλία: Δύο χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Γαλλία, όπου περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα για να περιορίσουν τα μεγάλα μέτωπα που μαίνονται κατά μήκος των μεσογειακών ακτών. Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που άφησε πίσω του το πρόσφατο κύμα καύσωνα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Συγκλονιστικές εικόνες που μετέδωσαν γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αποθήκες να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ένα γιοτ καταστράφηκε ολοσχερώς σε μαρίνα της πόλης Κανέ αν Ρουσιγιόν, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού κάλυψαν την παραλιακή περιοχή, μετατρέποντας το δημοφιλές θέρετρο σε πεδίο μάχης.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 1.500 ατόμων από κατασκηνώσεις της περιοχής, ενώ για λόγους ασφαλείας ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου της γειτονικής Περπινιάν.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο εστίες φωτιάς στα περίχωρα της Μασσαλίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο διοικητικό διαμέρισμα Οντ, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συμμετείχε σε σύσκεψη διαχείρισης της κρίσης στη Μασσαλία, ενώ η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτικές πιέσεις, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας με αφορμή τη διαχείριση του πρόσφατου κύματος καύσωνα.

💢 More than 1,000 hectares have burned in multiple wildfires across southern France as hundreds of firefighters continue battling blazes fueled by strong winds and dry conditions



🔥 The largest fire, on the Herault-Aude border, has scorched over 800 hectares, while authorities… pic.twitter.com/QUHNHN1gFG — Anadolu English (@anadoluagency) July 2, 2026

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου έχουν καεί περίπου 87.000 στρέμματα στη Γαλλία, εκ των οποίων τα 12.000 μέσα στο τελευταίο μόλις 24ωρο.

Αυξημένος ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός είχε προειδοποιήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα ότι οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφηκαν στη δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, καθώς η ξηρή βλάστηση, η χαμηλή υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Στο Κανέ αν Ρουσιγιόν, τέσσερα ελικόπτερα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ενισχύσουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μας αφορά τη βιομηχανική ζώνη, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις με εύφλεκτα υλικά και δυνητικά επικίνδυνες ρυπογόνες ουσίες», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του νομού των Ανατολικών Πυρηναίων, Πιερ Ρενό ντε λα Μοτ.

Στο μέτωπο του Οντ, η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 9.000 στρέμματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν έως και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των περίπου 700 πυροσβεστών που επιχειρούν στην περιοχή.