Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η εμπορική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Ερμού και τους γύρω εμπορικούς δρόμους να κατακλύζονται από καταναλωτές ενόψει της επερχόμενης Black Friday.

Σύμφωνα με το φωτορεπορτάζ του Orange Press Agency, πλήθος κόσμου βγήκε στην αγορά για να αξιοποιήσει από νωρίς τις προσφορές της Black Week.

Πολλοί καταναλωτές σπεύδουν να προλάβουν τα διαθέσιμα αποθέματα, γνωρίζοντας ότι σε αρκετά είδη οι τιμές έχουν ήδη αγγίξει τα χαμηλότερα επίπεδά τους και δεν αναμένεται περαιτέρω μείωση.

Την ίδια ώρα, σύμμαχος των εμπόρων είναι και ο αίθριος καιρός στην πρωτεύουσα, που ωθεί αρκετούς πολίτες να συνδυάσουν τη βόλτα τους με έρευνα αγοράς ή τις πρώτες τους αγορές.

Οδηγός ασφαλών αγορών για την Black Friday

Ενόψει της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, προτρέπουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.

Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα: