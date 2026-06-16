Σπορ Φρίντριχ Μερτς Ντόναλντ Τραμπ G7 Γερμανία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Μουντιάλ

Σε ρυθμούς Μουντιάλ και οι πολιτικοί: Το δώρο του Καγκελάριου στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής της G7 και ο Καγκελάριος του έκανε δώρο μια συμβολική φανέλα.

ΑΠΕ
ΑΠΕ
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Ο Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο κορυφής της G7 και ο Γερμανός καγελάριος του έκανε ένα δώρο με «άρωμα» Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα που στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά παίζεται η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση οι δυο άνδρες συνεχίζουν τη δουλεία τους αλλά δεν ξεχνούν τις χώρες τους. Έτσι, ο Μερτς έκανε δώρο στον Αμερικναό πρόεδρο μια φανέλα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, η οποία στο πίσω μέρος έφερε το επώνυμο του Τραμπ και τον αριθμό 47, συμβολίζοντας τη θητεία του ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε παράλληλα την ετεροχρονισμένη ευχή για τα 80ά γενέθλια του πλανητάρχη και ο Γερμανός καγκελάριος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media: «Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα».

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Σπορ Φρίντριχ Μερτς Ντόναλντ Τραμπ G7 Γερμανία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Μουντιάλ

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