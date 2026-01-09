Πάτρα: Νέα σύλληψη για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα - Οργή των συγγενών έξω από τα δικαστήρια

Αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία της Πάτρας αλλά και στο πανελλήνιο, προκάλεσε το βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει την άγρια και βασανιστική δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Οι δράστες που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, με τους συγγενείς του θύματος να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο εκφράζοντας την οργή τους και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής παραδόθηκε στην ασφάλεια Πατρών ένας ακόμη εμπλεκόμενος στη δολοφονία. Πρόκειται για άτομο που απεικονίζεται στο βίντεο να ρίχνει τρεις κλωτσιές στο κεφάλι του θανόντα ενώ αυτός είναι πεσμένος στο έδαφος. Πρόκειται για το πέμπτο άτομο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Κατηγορούμενοι είναι δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1), λίγο πριν τη λήξη του αυτοφώρου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία από τον εισαγγελέα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Όπως μεταφέρει το thebest.gr, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί και ένας 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Πέρα από τους πέντε άνδρες που έχουν συλληφθεί, μέχρι στιγμής η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Βία που σοκάρει και ένας τραγικός θάνατος

Με ασήμαντη αφορμή, μία παρέα ατόμων που βρισκόταν μέσα στο κλαμπ συνεπλάκη με την παρέα του 30χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1). Στο «στόχαστρό» των δραστών βρέθηκε ο άτυχος Κώστας, στον οποίο επιτέθηκαν με αγριότητα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, δυο άνδρες χτυπούν με μανία τον 30χρονο.

Βίντεο από την δολοφονία του 30χρονου στην Πάτρα. Τον χτυπούν με σκαμπό στο κεφάλι. pic.twitter.com/vl0V7UvUff — Flash.gr (@flashgrofficial) January 8, 2026

Ο ένας τον βαράει με κλωτσιές σε διάφορα μέρη του σώματος καθώς και στο κεφάλι, ενώ ο άλλος τον χτυπά ανελέητα με ένα σκαμπό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 30χρονος φαίνεται να σωριάζεται στο έδαφος και να μην είναι ικανός να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, οι δράστες φαίνονται ατάραχοι να αποχωρούν από το νυχτερινό κέντρο, εγκαταλείποντας το θύμα.

Τι λένε οι δικηγόροι τριών κατηγορουμένων

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν:

«Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ό,τι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μέτρα, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον έναν εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».