Σε σοκ ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αρχηγική παρέμβαση Πολάκη: Αντιδρούν Δούρου, Παππάς-Ποιοι μιλούν για σχέδιο

Η ηγετική πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη, που έθεσε, ουσιαστικά, εαυτόν υποψήφιο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Αλλά και ποικίλες αντιδράσεις. Ακόμη και από τη λεγόμενη «τρόικα». Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, όχι απλώς διαφώνησαν, αλλά αντέδρασαν αρνούμενοι να συμβάλουν στις «προσωπικές επιλογές Πολάκη».

Η άρνηση των δυο υψηλόβαθμων παραγόντων του κόμματος προκάλεσε και μια νέα εσωτερική σύγκρουση. «Συμβάλλω στην ενότητα του κόμματος και για αυτό προτείνω συνεδρίαση των οργάνων αλλά και μια συλλογική ηγεσία που θα κληθεί να χαράξει οδικό χάρτη και να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές», τόνισε στον FLASH ο Νίκος Παππάς.

Στην ίδια περίπου αντίληψη και η Ρένα Δούρου που αποφεύγει οποιαδήποτε «ηγετική» κίνηση, ειδικά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μια υπαρξιακή κρίση.

Το κλίμα εντός των τειχών θυμίζει εποχές διάσπασης. Κάτι που όλες οι πλευρές απεύχονται και επιδιώκουν να αναστρέψουν την κυριολεκτικά καταστροφική περίοδο. Ήδη οι νέες δημοσκοπικές καταγραφές καταδεικνύουν μια ολέθρια πορεία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό της τεταμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί είναι και το γεγονός πως σχεδόν κανείς, εκτός των στενών του συνεργατών, δεν γνώριζε την απόφαση του, να δημοσιοποιήσει την διάθεση του, να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ημέρα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον κατηγορούν για «αυτοκτονική» κίνηση καθώς με αυτό τον τρόπο, βυθίζει ακόμη περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ και δίνει έδαφος στην εσωτερική περιδίνηση και στην ομιχλώδη κατάσταση που έχει προκληθεί ύστερα από την τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των τριών -Πολάκη, Δούρου, Παππά -αλλά και με αλλά στελέχη του κόμματος. Σχεδόν όλοι, αρνήθηκαν να συμβάλουν αλλά και του επισήμαναν, τις συνέπειες που προκαλούνται από την κίνηση του. Λέγεται, επίσης, πως σε μια τηλεφωνική επικοινωνία η ένταση ήταν τόσο μεγάλη, που το τηλέφωνο έκλεισε απότομα…

Αρκετοί, πάντως, θέλοντας να επιμένουν στη «σκοτεινή πλευρά της πολιτικής και του τακτικισμού», δεν αποκλείουν, ο Παύλος Πολάκης, να είναι μέρος εντός ευρύτερου σχεδίου. «Είναι τέτοια η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που τα σενάρια θα οργιάζουν», απαντά στον FLASH, σε σχετική ερώτηση, ένας εκ των βασικών κομματικών παραγόντων.

Αποφασισμένος ο Φάμελλος

Την ίδια στιγμή ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται αποφασισμένος να επιμείνει στη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή», τονίζει στην εισήγηση του, στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους αντιδρώντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει δεχθεί πολλές πιέσεις και από βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να παραιτηθεί. Διαφορετικά να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Λέγεται, πως, οποιαδήποτε λύση εκ των δυο επιλεγεί, θα οδηγήσει σε μαζική παραίτηση βουλευτών. Κάτι που ο Σωκράτης Φάμελλος, προσπαθεί να αποφύγει, καθώς μια τέτοια εξέλιξη, ισοδυναμεί, αυτόματα, με διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολλοί πιστεύουν πως η τελική λύση θα αναζητηθεί την 11η Ιουλίου, ημέρα συνεδρίασης της κεντρική επιτροπής. Δεν θα είναι έκπληξη, όμως, αν η ομιχλώδης κατάσταση συνεχιστεί. Τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αν μέχρι τότε, οι εξελίξεις, ξεπεράσουν τις όποιες προσδοκίες…