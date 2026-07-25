«Σε σώσαμε»: Η συγκλονιστική διάσωση ζώων μέσα στην κόλαση της φωτιάς στην Ισπανία

Μέσα στην απόλυτη καταστροφή που προκάλεσαν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία, μια σειρά από συγκινητικές εικόνες έρχονται να δείξουν την άλλη πλευρά της μάχης των πυροσβεστών.

Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME), που επιχειρούν στις πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη, διέσωσαν ζώα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στην πορεία των φλογών.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένας πυροσβέστης φαίνεται να ρίχνει νερό σε ένα εξαντλημένο μοσχαράκι στην περιοχή Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα, προσπαθώντας να το δροσίσει από τη θερμότητα και τον καπνό που είχαν καλύψει την περιοχή.

Η στιγμή που πυροσβέστες διασώζουν ζώα ενώ μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στην Ισπανία (Βίντεο: Reuters) pic.twitter.com/L9lg2lYkeS — Flash.gr (@flashgrofficial) July 25, 2026

Άλλα μέλη της ομάδας συγκεντρώθηκαν γύρω από το ζώο, το χάιδεψαν και πανηγύρισαν τη διάσωσή του, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης μέσα στη σκληρή επιχείρηση κατάσβεσης.

Μάχη μέσα σε καπνό και ακραίες θερμοκρασίες

Τα ζώα που εντοπίστηκαν στην περιοχή έδειχναν εξαντλημένα από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, τη ζέστη και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονταν οι φλόγες.

Οι πυροσβέστες δεν περιορίστηκαν στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, αλλά προσπάθησαν να απομακρύνουν και να περιθάλψουν όσα ζώα βρίσκονταν αβοήθητα στην περιοχή της καταστροφής.

«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες της UME, σε μια συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε από την κάμερα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που οι πυρκαγιές στις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Άβιλα μαίνονταν ανεξέλεγκτες, αναγκάζοντας σχεδόν 80.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν τη φωτιά στη Μαδρίτη ως μία από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ενώ περισσότερα από 9.000 εκτάρια γης έχουν ήδη καταστραφεί.

Πηγή Reuters