Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της - Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι τραυματίες από την εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκράατειου Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα, η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ παραμένει υπό νοσηλεία στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ.

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, αντιμετωπίστηκε για προβλήματα που προκλήθηκαν από την εισπνοή καπνού και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς ανησυχητικά ευρήματα.

Άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Οι ιατρικές ομάδες του νοσοκομείου συνεχίζουν την παρακολούθηση των ασθενών.

Ολόκληρο το ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

ΟΙ ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών.



Εκ της Διοικήσεως του Νοσοκομείου