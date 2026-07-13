Σε συναγερμό η Ευρώπη: Πάνω από 10.000 περισσότεροι θάνατοι σε μία εβδομάδα λόγω του ακραίου καύσωνα

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα, που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το δυτικό τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία.

Η συντριπτική πλειονότητα - περισσότεροι από 9.000 - αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω - σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το EuroMOMO, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Τα στοιχεία του EuroMOMO προκαλούν ανησυχία

Η ακραία ζέστη μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός ανθρώπου προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας τις καρδιαγγειακές νόσους και τις παθήσεις του αναπνευστικού και οι πιο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι.

"Είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν τόσοι πλεονάζοντες θάνατοι αυτή την περίοδο του έτους. Είναι ειλικρινά πολύ μεγάλος ο αριθμός", δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκαρντ, ο επικεφαλής γιατρός του ινστιτούτου της Δανίας Statens Serum, που φιλοξενεί το EuroMOMO (Σ.τ.Σ: το ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης της θνησιμότητας που καταγράφει και μετρά σε πραγματικό χρόνο τους επιπιπλέον θανάτους σε 27 ευρωπαϊκές χώρες).

Reuters

"Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε αυτό το υψηλό πλεόνασμα θνησιμότητας με άλλον τρόπο παρά μόνο με την ακραία ζέστη", εξήγησε ο ίδιος.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου θα ήταν "πρακτικά αδύνατο" χωρίς την προκληθείσα από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή, η οποία καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα.

Γαλλία και Βέλγιο κατέγραψαν τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από εθνικές στατιστικές θνησιμότητας σε 27 ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνουν πλεονάζοντες θανάτους από κάθε αιτία, όχι μόνο συνδεόμενους με την ακραία ζέστη, στη διάρκεια της εβδομάδας 22 με 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και σε άλλες χώρες.

Αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν υπάρχουν άλλοι σημαντικοί γνωστοί παράγοντες, όπως εξάρσεις της COVID-19, που θα μπορούσαν να έχουν συντελέσει στους 10.650 πλεονάζοντες θανάτους εκείνη την εβδομάδα.

Η θνησιμότητα των ίδιων ευρωπαϊκών χωρών συνδυαστικά κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες ήταν κατά μέσον περίπου 500 θάνατοι ανά εβδομάδα κατώτεροι από τα συνήθη επίπεδα.

Reuters

Τα στοιχεία του EuroMOMO μπορεί να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες όσο προκύπτουν περισσότερα στοιχεία.

Το ακραίο κύμα καύσωνα στο τέλος Ιουνίου προκάλεσε προβλήματα στις ενεργειακές προμήθειες, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το EuroMOMO δεν δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό των πλεοναζόντων θανάτων ανά χώρα, αλλά επισημαίνει ότι η Γαλλία και το Βέλγιο είναι οι μοναδικές δύο χώρες στην Ευρώπη που κατέγραψαν "πολύ μεγάλο πλεόνασμα" θνησιμότητας την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Η πλεονάζουσα θνησιμότητα στο Βέλγιο ήταν η υψηλότερη στη διάρκεια κάθε καταγεγραμμένου καύσωνα στα αρχεία από το 2000, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας Sciensano.

Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και στην Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.