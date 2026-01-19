Σε συναγερμό το ΠΑΣΟΚ:Νέα γραμμή για τις προοδευτικές δυνάμεις-Διπλή τακτική για Τσίπρα, Καρυστιανού

Εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ, με το Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί πολιτική και οργανωτική αντεπίθεση, σε μια προσπάθεια να προλάβει στη στροφή τις εν εξελίξει διεργασίες στην Κεντροαριστερά και τον ευρύτερο αντιπολιτευόμενο χώρο όπου καιροφυλαχτούν οι Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού.

Διαφορετική αντιμετώπιση για Τσίπρα και Καρυστιανού

Πάντως, στην Χαριλάου Τρικούπη η αντιμετώπιση για τα δύο εγχειρήματα είναι διαφορετική. Ήπιοι τόνοι για την πρώην πρόεδρο του συλλόγου των Τεμπών, επιθετική γραμμή για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνιμη επωδός προς όλους ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ. Ο κ. Ανδρουλάκης προέβη το Σαββατοκύριακο σε μία προωθητική κίνηση, που αρκετοί θεώρησαν αναμενόμενη και ορισμένοι άλλοι εκτιμούν ότι έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Ωστόσο, σε επίπεδο ρητορικής είναι ενδεικτική του ανταγωνισμού και της κινητικότητας στη λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση. Χωρίς να μετακινείται από τη στρατηγική της αυτονομίας, απηύθυνε ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς όλες τις δυνάμεις που συμφωνούν με το αίτημα της πολιτικής αλλαγής να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ. Με φόντο το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «ο εγγυητής και ο ιστορικός της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης».

Με τον τρόπο αυτό θέλησε να στείλει μήνυμα με διπλό αποδέκτη: Προς τους προοδευτικούς πολίτες ευρύτερα που δεν έχουν κατασταλάξει για τη στάση τους ή δεν έχουν πειστεί ως τώρα από το ΠΑΣΟΚ αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα που σε παράλληλο χρόνο μιλούσε από τη δική του πλευρά για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη...

Την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ για δεύτερη φορά από τη σύστασή της και για πρώτη το 2026. Αντικείμενο θα είναι η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα αλλά και η οριστικοποίηση πολιτικών και οργανωτικών εκκρεμοτήτων για το συνέδριο του κόμματος. Όπως έχει γράψει το flash.gr και επιβεβαίωσε πριν μερικές ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης, η διεξαγωγή του θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και ο σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα πολιτικό συνέδριο που θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να κάνει το άλμα στα ποσοστά, να «κουνήσει» τη βελόνα όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο Παύλος Γερουλάνος και να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής και νίκης, που μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνονται στις μετρήσεις.

Διακυβεύματα και στρατόπεδα

Σε κάθε περίπτωση, τα πολιτικά διακυβεύματα και τα στρατόπεδα που θα τα υποστηρίξουν έχουν αρχίσει να αποκρυσταλλώνονται ευκρινώς. Το προεδρικό μπλοκ που έχει την πλειοψηφία και η οποία δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί. Το μπλοκ του Χάρη Δούκα που θέλει να αποτελέσει την αριστερή αντιπολίτευση.

Αυτονομημένα κινείται πλέον ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που θα επιχειρήσει να καταγράψει δυνάμεις στα νέα όργανα, ενώ με διακριτό στίγμα -χωρίς να είναι σε όλα απέναντι με την Χαριλάου Τρικούπη θα δώσουν τη μάχη οι Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι οποίοι είχαν πριν περίπου ενάμιση χρόνο διεκδικήσει την προεδρία, αλλά και κορυφαία στελέχη όπως η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης κ.α.

Πεδίο αντιπαράθεσης στον προσυνεδριακό διάλογο αποτελεί ήδη η απόρριψη της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης και άπαντες στην Χαριλάου Τρικούπη αποκλείουν ως ενδεχόμενο, όμως ο κ. Δούκας εμφανίζεται ανυποχώρητος για την ύπαρξη και σχετικού ψηφίσματος από το συνέδριο.

Δεύτερο σημείο διαφωνίας είναι ο προεκλογικός διάλογος στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Για το θέμα αυτό ο κ. Ανδρουλάκης είναι πιο συγκρατημένος, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ και αποκλείοντας από την όποια συζήτηση τον Αλέξη Τσίπρα. Στον αντίποδα, διάλογο χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς έχει ζητήσει ο δήμαρχος Αθηναίων. Εσχάτως, στα αγκάθια έχει προστεθεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ προς στελέχη που είχαν αποχωρήσει και σκέφτονται πλέον να επιστρέψουν.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έχει συγκροτηθεί Επιτροπή για το λόγο αυτό με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον οποίο -όπως πληροφορείται έγκυρα το flash.gr- είδε την περασμένη Παρασκευή στο γραφείο του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι αντιδράσεις δεν είναι γενικευμένες και κυρίως αφορούν πρόσωπα όπως πχ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη, την οποία ένα μέρος της βάσης επικρίνει με σφοδρότητα λόγω του έντονου αντιμνημονιακού της παρελθόντος και της στάσης που είχε τηρήσει την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου.

Μετά το συνέδριο του Μαρτίου και με σκοπό το ΠΑΣΟΚ να τεθεί άμεσα σε συνθήκες εκλογικού συναγερμού, η προτεραιότητα θα δοθεί στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας Επιτροπής υπό τον Πέτρο Λάμπρου και την υψηλή εποπτεία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν προκριματικές εκλογές για τους υποψηφίους, όπως έχει προτείνει ο κ. Δούκας, με την Άννα Διαμαντοπούλου να συμφωνεί με τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.