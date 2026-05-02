Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Σε αδιέξοδο το διπλωματικό πόκερ ΗΠΑ με Ιράν όσο ο Τραμπ απειλεί

Σε νέα φάση έντασης και αβεβαιότητας φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για συνομιλίες γύρω από τον πόλεμο, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διπλωματική προσέγγιση υπό συγκεκριμένους όρους.

Οι δηλώσεις Τραμπ ενισχύουν την εκτίμηση ότι το διπλωματικό αδιέξοδο για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου δύσκολα θα ξεπεραστεί άμεσα, παρά τις πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση.

Παρότι έχει επιτευχθεί προσωρινή εκεχειρία από τις 8 Απριλίου, οι δύο πλευρές παραμένουν σε βαθιά διαφωνία για κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο έλεγχος του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

«Ανοργάνωτη η ιρανική ηγεσία» - Οι αιχμηρές δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την ιρανική πρόταση, κάνοντας λόγο για «ανοργάνωτη ηγεσία» που εμφανίζεται διχασμένη.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι επαφές μέσω τηλεφωνικών διαπραγματεύσεων συνεχίζονται. Αργότερα, σε ομιλία του στη Φλόριντα, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να τερματίσουν πρόωρα την αντιπαράθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανεμφάνισης της κρίσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αποκαλύψεις για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, όπου εξετάστηκαν πιθανές στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Μάρκο Ρούμπιο και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της CIA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν και στρατιωτικά σενάρια για πιθανή νέα δράση κατά του Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι εξετάζονται «όλες οι επιλογές», αν και, όπως είπε, δεν προκρίνει τη στρατιωτική λύση από ανθρωπιστικής σκοπιάς.

«Ναι στη διπλωματία, όχι στις πιέσεις» απαντά η Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα είναι ανοιχτή στον διάλογο, υπό την προϋπόθεση αλλαγής της αμερικανικής στάσης και εγκατάλειψης των «υπερβολικών απαιτήσεων και της απειλητικής ρητορικής».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, με την ηγεσία να προετοιμάζεται για πιθανό πλήγμα περιορισμένης διάρκειας από τις ΗΠΑ και ενδεχόμενη κλιμάκωση με εμπλοκή και του Ισραήλ.

Παράλληλα, δικαστικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη υπογραμμίζουν ότι η χώρα δεν απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί επιβολή όρων.