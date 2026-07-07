Σε θερινή έκσταση η Κέιτ Χάντσον τραγουδά για τη φέτα, το ροζέ και τις βόλτες με σκάφος στη Σκιάθο

Η αγάπη της Κέιτ Χάντσον για την Ελλάδα δεν κρύβεται και κάθε καλοκαίρι φροντίζει να το αποδεικνύει με τον πιο όμορφο τρόπο.

Και φέτος η διάσημη ηθοποιός επέστρεψε στη Σκιάθο, το νησί των Σποράδων που έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμές γεμάτες ήλιο, θάλασσα, οικογενειακές στιγμές και ελληνικές γεύσεις.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν περιορίστηκε στις φωτογραφίες. Με μια κιθάρα στα χέρια και καλοκαιρινή διάθεση, η Χάντσον αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις διακοπές της στην Ελλάδα, αναφερόμενη στις αγαπημένες της απολαύσεις: τις ταβέρνες, τη φέτα, το ροζέ κρασί και τις βόλτες με σκάφος.

«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με ένα σκάφος σήμερα», τραγούδησε με χιούμορ, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο το ελληνικό καλοκαίρι που απολαμβάνει.



Η μουσική στιγμή της έγινε γρήγορα viral, με τους θαυμαστές της να ενθουσιάζονται από τη χαλαρή και αυθόρμητη πλευρά της ηθοποιού, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ.

Η Σκιάθος είναι το «happy place» της



Λίγες ώρες νωρίτερα, η Κέιτ Χάντσον είχε δημοσιεύσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών από το νησί, χαρακτηρίζοντάς το ως το «happy place» της.

Στις εικόνες, η 47χρονη σταρ ποζάρει με μαύρο μπικίνι πάνω σε σκάφος, βουτά στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Ντάνι Φουτζικάουα, και τα τρία παιδιά της.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν όλα όσα κάνουν την Ελλάδα αγαπημένο προορισμό για ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου: τις κρυστάλλινες θάλασσες, τα μαγευτικά τοπία, τα ηλιοβασιλέματα και τη γαστρονομική εμπειρία των ελληνικών νησιών.



Μια οικογενειακή σχέση με τη Σκιάθο



Η σχέση της Κέιτ Χάντσον με τη Σκιάθο δεν είναι καινούργια. Η ηθοποιός επιστρέφει συχνά στο νησί, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Γκόλντι Χον, και του συντρόφου της, Κερτ Ράσελ, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο νησί των Σποράδων και περνούν εκεί μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με τη Σκιάθο εδώ και χρόνια, με το νησί να αποτελεί έναν προσωπικό παράδεισο μακριά από την έντονη δημοσιότητα.

Οι σταρ αγαπούν το ελληνικό καλοκαίρι



Πάντως η Κέιτ Χάντσον δεν είναι η μόνη διάσημη προσωπικότητα που επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της.

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, οι οποίοι αναζητούν την ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη χαλαρή φιλοσοφία ζωής που προσφέρει η χώρα.

