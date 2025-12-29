Σε τι χρησιμεύει το βράσιμο φλούδας από λεμόνι με βασιλικό και δεντρολίβανο

Η συνήθεια να βράζουμε φλούδες λεμονιού μαζί με βασιλικό και δεντρολίβανο κερδίζει ξανά έδαφος τα τελευταία χρόνια ως ένας φυσικός τρόπος αρωματισμού και «φρεσκαρίσματος» του σπιτιού. Πολλοί τη συνδέουν με μια γενικότερη αίσθηση φροντίδας, τάξης και καθαριότητας, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση και την καθημερινότητα μέσα στον χώρο.

Δες γιατί πολλοί τη θεωρούν ιδανική λύση για το σπίτι και σε τι ακριβώς χρησιμεύει αυτή η απλή πρακτική.