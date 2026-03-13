Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε το πιάνο του Τζον Λένον στο οποίο έγραψε το «Lucy In The Sky With Diamonds»

Νέο ρεκόρ σημειώθηκε για την πώληση αντικειμένων που ανήκαν στο θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Beatles, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, το πιάνο του Τζον Λένον, στο οποίο συνέθεσε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, πωλήθηκε για 3,3 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφερόταν στην περιγραφή του οίκου δημοπρασιών Christie's, που διέθετε το συλλεκτικό αντικείμενο, ο Λένον χρησιμοποίησε το όρθιο πιάνο Broadwood για να γράψει τραγούδια όπως τα «Lucy In The Sky With Diamonds», «A Day In The Life» και «Being For The Benefit Of Mr Kite!», τα οποία περιλήφθηκαν στο όγδοο άλμπουμ των Beatles, «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», και γράφτηκαν όλα το 1967.

Η αρχική εκτιμώμενη τιμή ήταν μόλις 400.000 έως 600.000 δολάρια, γεγονός που κατατάσσει το μουσικό όργανο στο πιο ακριβό αντικείμενο που έχει πωληθεί ποτέ από τη συλλογή των Beatles.

Το πιάνο αποτελούσε μέρος της Συλλογής Jim Irsay: Hall of Fame, η οποία περιλάμβανε επίσης ένα κιτ τυμπάνων Ludwig του Ρίνγκο Σταρ, που χρησιμοποιούσε σε ζωντανές εμφανίσεις και στο στούντιο με το συγκρότημα στα πρώτα του χρόνια, από τον Μάιο του 1963 έως τον Φεβρουάριο του 1964. Το κιτ πωλήθηκε για σχεδόν 2,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η κεφαλή του τυμπάνου, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη του συγκροτήματος στην Αμερική, όταν εμφανίστηκε στο The Ed Sullivan Show το 1964, σημείωσε ρεκόρ ως το πιο ακριβό αντικείμενο του Ρίνγκο Σταρ που έχει πωληθεί ποτέ.

Άλλα αντικείμενα των Beatles που συμπεριλήφθηκαν στη δημοπρασία ήταν αρκετές φωτογραφίες, χειρόγραφες επιστολές και υπογεγραμμένες καρτ ποστάλ από τον Λένον, καθώς και μια ένορκη βεβαίωση που κατέθεσε ο συνάδελφός του στο συγκρότημα, Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σχετικά με τη διάλυση του επιτυχημένου συγκροτήματος.