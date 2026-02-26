Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε η Λόρα στο Βερολίνο - Τι θα γίνει αν δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα

Σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών Αρχών στη Γερμανία, φέρεται πως εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Ρίο, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, το ανήλικο κορίτσι είναι καλά στην υγεία του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκοντι διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το STAR, για τις συνθήκες εντοπισμού της 16χρονης, η Λόρα φαίνεται πως περπατούσε αμέριμνη σε δρόμο του Βερολίνου, όταν τα μάτια των Γερμανών αστυνομικών έπεσαν πάνω της.

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται / Φωτ.: social media

Όπως ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, η 16χρονη περπατούσε στο δρόμο μαζί με ένα άλλο άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η Λόρα μεταφέρθηκε από τις γερμανικές Αρχές σε δομή φιλοξενίας προκειμένου να παραμείνει εκεί προσωρινά, μέχρι να αποφασίσει η Εισαγγελία τι θα γίνει. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε διάσταση μεταξύ των ελληνικών και των Γερμανικών Αρχών για το αν η εξαφάνιση της Λόρα είναι αρπαγή η οικειοθελής απομάκρυνση από το Ρίο της Πάτρας.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί φαίνεται ότι βρίσκονται αυτήν την ώρα πάνω από το κορίτσι, προκειμένου, από όσα θελήσει και είναι σε θέση να πει, να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι.

Το «τέλειο» σχέδιο φυγής της 16χρονης

Η 16χρονη Λόρα έφυγε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο, για να πάει στο σχολείο, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ και τα ίχνη της χάθηκαν. Όπως έγινε γνωστό άμεσα όμως, το κορίτσι είχε οργανώσει το σχέδιο απομάκρυνσής της.

Επιβιβάστηκε σε ταξί, το οποίο την μετέφερε στην Αθήνα και την αποβίβασε στην περιοχή του Ζωγράφου. Μετέπειτα, η 16χρονη φέρεται να πήγε στην Ομόνοια από όπου έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της.

Το κορίτσι πέταξε την ίδια ημέρα για Βερολίνο χωρίς να γίνει αντιληπτή. Μόλις διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει με πτήση της Lufthansa, ξεκίνησαν επαφές ανάμεσα σε ΕΛΑΣ, γερμανική αστυνομία και Europol.

Πριν λίγες ημέρες, υπήρξε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μετά από αίτημα της ελληνικής εισαγγελίας. Οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κι έτσι διαπίστωσαν ότι το κινητό εκπέμπει από το Βερολίνο.

Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από το Ρίο της Αχαΐας στις 8 Ιανουαρίου 2026 (Φωτο: Το Χαμόγελο του Παιδιού)

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η οικογένεια

Ρόλο - κλειδί στην υπόθεση έχει ο πατέρας της Λόρα, ο οποίος είχε ταξιδέψει προ ημερών στη Γερμανία.

Στο «μικροσκόπιο» των γερμανικών Αρχών αναμένεται να βρεθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η 16χρονη στο σπίτι της με την οικογένειά της, ποιοι είναι οι λόγοι που την οδήγησαν στη φυγή και, ακόμα, αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες για πρόσωπα της οικογένειας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος γνωστός συγγενής της Λόρα, οπότε τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο ζούσε επί μεγάλο διάστημα εκεί.

Κατά τις πληροφορίες του STAR, η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Λόρα και του πατέρα της θα γίνει με παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Αν δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα

Αν η Λόρα αρνηθεί την επιστροφή της στην Ελλάδα και την οικογένειά της, υπάρχουν μία σειρά από βήματα που θα ακολουθηθούν.

Σε πρώτη φάση, οι γερμανικές Αρχές θα διερευνήσουν αν το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η Λόρα είναι κακοποιητικό. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η υπηρεσία ανηλίκων θα καταθέσει αίτημα στη γερμανική δικαιοσύνη ώστε να αναλάβει την κηδεμονία του παιδιού.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κακοποίηση, τότε οι γονείς της Λόρα θα ενημερωθούν για το αίτημα του παιδιού και -μετά από συνεννόηση- θα υπάρξει απόφαση για το μέλλον της 16χρονης.