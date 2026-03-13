Σε βαγόνι του Οδοντωτού ο Γιώργος Παπανδρέου για τα 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαβρύτων όπου διοργανώθηκε η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 130 χρόνων λειτουργίας του Οδοντωτού, που έκανε το πρώτο του δρομολόγιο το 1896.

Υπεύθυνος της διοργάνωσης ήταν ο δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος θέλησε να στείλει μήνυμα προς την Πολιτεία για την ανάγκη παρεμβάσεων ώστε το ιστορικό τρένο να παραμείνει «ζωντανό».

Μεταξύ όσων έδωσαν το παρών ξεχώρισε η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αχαΐας, Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος θέλησε έτσι να τονίσει τη διαχρονική αξία του Οδοντωτού για την περιοχή και την ανάγκη διατήρησης και συνέχισης της λειτουργίας του.



Ο κ. Παπανδρέου ανέφερε: «Σήμερα τιμούμε τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου. Δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης, είναι και μια δέσμευση για το μέλλον.



Έχουμε δώσει και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού του μοναδικού τεχνικού και πολιτιστικού μνημείου. Στη Βουλή, με παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και τη διοίκηση. Και θα συνεχίσουμε.



Γιατί ο Οδοντωτός δεν συνδέει μόνο το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα - αποτελεί σύμβολο για ολόκληρη την Αχαΐα. Είναι, άλλωστε, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως μία από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές σιδηροδρομικές διαδρομές.

Πρώτο μας μέλημα είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού. Όμως η ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για να κλείσει. Η Πολιτεία όφειλε να έχει εγγυηθεί τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του.



Γιατί ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο μια περιφερειακή γραμμή - είναι ιστορία, αλλά και μέλλον. Και αξίζει την απαραίτητη πρόνοια για τη σωστή, ασφαλή και συνεχή λειτουργία και αξιοποίησή του».

Ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να ανέβει και στο πρώτο βαγόνι και να νιώσει για λίγο ως μηχανοδηγός...