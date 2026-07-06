Σε ύφεση η φωτιά στην Οινόη – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στη Μάνδρα Αττικής έπειτα από πολύωρη σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, εντός της περιμέτρου της φωτιάς.

Η φωτιά καίει σε μία χαράδρα, στην κορυφή του βουνού, σ’ ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ περίπου στις 21:05 το βράδυ της Κυριακής (5/7) πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες ρίψεις νερού των εναέριων μέσων.

Παράλληλα ερπυστριοφόρα του στρατού δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και ανοίγουν δρόμους για να προσεγγίσουν το σημείο οι επίγειες δυνάμεις.

Φωτ.: Eurokinissi

Εκκενώθηκαν σπίτια προληπτικά

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να θέσουν το πύρινο μέτωπο υπό έλεγχο. «Η φωτιά είναι σε καλύτερη εικόνα και έχουν περιχαρακωθεί οι φλόγες για να μην επεκταθούν», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, και εκτίμησε ότι «μπαίνουμε στη φάση ελέγχου της πυρκαγιάς».

Ακόμα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Δρίκος ανέφερε πως «υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά επτά σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Τέλος, για το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε: «Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».

Φωτ.: Eurokinissi

Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικής: «Δεν εφησυχάζουμε»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews o εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός έκανε λόγο για «μία πολύ δύσκολη δασική πυρκαγιά, πολύ δύσκολη επιχείρηση».

«Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε να επιχειρούμε κυρίως εντός της περιμέτρου αυτής της δασικής πυρκαγιάς που έχουμε εμείς ορίσει για να αντιμετωπίσουμε αρκετές μικροενεργές εστίες», εξήγησε.

Προσέθεσε ότι «αυτό το οποίο θα συμβεί τη νύχτα είναι ότι με τους 210 πυροσβέστες που έχουμε ενισχύσει διότι θέλουμε να τελειώνουμε με αυτήν την πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με 10 ομάδες δασοκομάντο».

Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι υπήρξε χρονική ευκαιρία από το γεγονός ότι κόπασαν οι άνεμοι, «ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, η περιοχή όλη τη νύχτα θα χτενιστεί από δασοκομάντος και επίγειες δυνάμεις προκειμένου να πάμε σε όλο το μήκος της περιμέτρου για να θέσουμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά πόσο γίνεται πιο γρήγορα υπό έλεγχο».

Επίσης, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί κατοικία ή κρίσιμη υποδομή.

Φωτ.: Eurokinissi

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά στην κατάσβεση επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών, στην οποία υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας εξαιτίας της φωτιάς . Σε ετοιμότητα και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι από την παλαιά εθνικής οδού Αθηνών – Θηβών στο ύψος της Οινόης και λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε γρήγορα σε πυκνή πευκόφυτη δασική έκταση. Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.